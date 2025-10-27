október 27., hétfő

Együtt lenni jó: nyugdíjas napot szerveztek Pápocon

Október 1-je az idősek világnapja. Régi hagyomány, hogy ebben a hónapban Pápoc önkormányzata vendégül látja a település nyugdíjasait.

Együtt lenni jó: nyugdíjas napot szerveztek Pápocon

Október harmadik hétvégéjén a pápoci idősek otthonába várták a település nyugdíjasait. - Régi hagyomány, hogy az idősek világnapja alkalmából összehívjuk a település nyugdíjasait. Jó alkalom a találkozásra, közösségépítésre és az aktuális ügyek megvitatására - mondta Nováky Ernő polgármester. Hozzátette: Pápocon 88 nyugdíjas magyar állampolgár él, rajtuk kívül a település érintett külföldi állampolgárait is meghívták a programra.  

Idősek világnapja Pápocon
Idősek világnapja Pápocon, Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett a rendezvényen. Fotó: Koszorú Mihály

Idősek világnapja Pápocon

Helyi fellépők verssel, zenével tűzdelt műsora után a zenei produkcióké volt a főszerep, majd közös vacsorára hívták a vendégeket. Ehhez Perlaki György szolgáltatta a tangóharmonikás muzsikát. 

A rendezvényre Ágh Péter, Észak- Vas országgyűlési képviselője is ellátogatott, aki jó egészséget, sok örömöt kívánt Pápoc időskorú lakóinak (is).  

