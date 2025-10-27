Együtt lenni jó: nyugdíjas napot szerveztek Pápocon

Október harmadik hétvégéjén a pápoci idősek otthonába várták a település nyugdíjasait. - Régi hagyomány, hogy az idősek világnapja alkalmából összehívjuk a település nyugdíjasait. Jó alkalom a találkozásra, közösségépítésre és az aktuális ügyek megvitatására - mondta Nováky Ernő polgármester. Hozzátette: Pápocon 88 nyugdíjas magyar állampolgár él, rajtuk kívül a település érintett külföldi állampolgárait is meghívták a programra.

Idősek világnapja Pápocon, Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett a rendezvényen. Fotó: Koszorú Mihály

Idősek világnapja Pápocon

Helyi fellépők verssel, zenével tűzdelt műsora után a zenei produkcióké volt a főszerep, majd közös vacsorára hívták a vendégeket. Ehhez Perlaki György szolgáltatta a tangóharmonikás muzsikát.

A rendezvényre Ágh Péter, Észak- Vas országgyűlési képviselője is ellátogatott, aki jó egészséget, sok örömöt kívánt Pápoc időskorú lakóinak (is).