Megbotránkoztató módon viselkedett egy anyukával és kislányával a bunkó, parkolós vasi férfi

Egy vasi lakos nemrég tett közzé egy posztot a közösségi médiában, amiben egy megdöbbentő parkolás történetét osztotta meg. Mint írta, csütörtök délután kislányával, édesanyjával és a testvérével a Kőszegi hegyen túráztak. A hegy alján egy szabadon álló helyre, ami nem kapu kijáró, sem privát hely, a fehér autó mögé parkoltak le. Mire visszaértek ez a látvány fogadta őket.

Képtelen parkolás.

Ráparkolás és rátámadás

Ezután egy teljesen magából kikelt férfi jött feléjük (akié mind a két gépjármű, és aki üdvözölve - hogy érezzük a vendég szeretetét - csontra tolatott a hölgy autójára) fröcsögte az arcába, hogy azok az ő parkoló helyei. Ezután belemászott a hölgy arcába a kislánya előtt és erőt fitogtatva közölte ősi szakmáját és az ahhoz fűződő viszonyát. A kislány sírva üvöltötte ,hogy hagyja békén ami nem igazán volt rá hatással, mert sikerült tovább ragozni a szépen szőtt szavakat...

Megérkezett a segítség

Ezúton megérkezett egy úriembernek, aki párjával tartott felfelé a hegyen és kiállt mellettük. Hála neki nem lett tettlegesség az esetből és szó szerint megvédte a hölgyet és a kislányát.

Azért a segítségül érkezővel is közölte a vendégszerető úriember, hogy se oda sem pedig a feljebb található helyen nem ajánlott megállni mert bizony azok az ő "parkoló helyei".

A poszt célja az volt, hogy nap mint nap rengeteg család ,és védtelen nő jár arra, akikkel ez ne történjen meg!