Pataki Péter: szentpéterfai az év szombathelyi smasszere!
Az év szombathelyi smasszere a szentpéterfai Pataki Péter bv. főtörzszászlós lett – olvasható a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet honlapján. Pataki Péter: huszonhat éve egyenruhában!
Pataki Péter - egy szépen ívelő karrier
- Huszonhat éve egyenruhás. Katonás, határozott, szolgálatban nem ismer sem pardont, sem lehetetlent a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben az év büntetés-végrehajtási szakemberének választott Pataki Péter bv. főtörzszászlós, műveleti főfelügyelő.
Szentpéterfán nőtt fel, így már gyermekkorában megszokta az egyenruha látványát, ráadásul a sógora volt a határőr őrsparancsnok, így nem volt kérdés, hogy ha eljön az ideje, ő is mundért ölt. 1999 februárjában sorkatonaként bújt a honvédségi egyenruhába, július 1-jén pedig már a határőrség kötelékébe tartozott. Kutyakiképzőként és kutyás járőrként is jeleskedett: országos versenyen kétszer ért el negyedik helyezést.
- A büntetés-végrehajtáshoz 2007. március 1-jén szerelt fel, az Ady téri börtön tornyában, majd később a kapun teljesített szolgálatot biztonsági felügyelőként.
- A 2008-ban átadott, Söptei úti új bv. intézetben 2012-ig párhuzamosan volt körlet- és műveleti felügyelő, 2015-től aztán már „csak” az utóbbi beosztásban szolgált. 2023-tól műveleti főfelügyelőként koordinálja és segíti a bv. intézet működését – az előállításokat is beleértve –, a rendkívüli események felszámolását. Közreműködik a személyi állomány oktatásában, és a különböző rendezvényeken tartott bemutatókon a toborzó csoport munkáját is segíti. Az agglomerációhoz tartozó bv. intézetekben szolgálatot teljesítő műveleti csoportok kötelező képzésének tematikáját is ő állítja össze, és a Műveleti Főosztály instruktorainak segítségével annak megvalósításban is oroszlánrészt vállal.
Pataki Péter úgy véli, hogy a helyén van: minden napra új kihívásként tekint. Leginkább a szolgálat sokszínűségét szereti, és azt, hogy nincs egy helyhez, íróasztalhoz kötve. Ugyanakkor elismeri: emberekkel bánni nehéz dolog – és ez ugyanúgy igaz a fogvatartottakra, mint a munkatársakra. Az év szombathelyi smasszere szabadidejében horgászik, többnyire a Pinkán, a Rábán és a Balatonon. Szeret olvasni: mostanában főleg pszichológiai témájú könyvekért nyúl, ami érthető is, hiszen ehhez a munkához a fizikai felkészültség mellett a mentális edzettség is elengedhetetlen. Amikor megtudta, hogy a szombathelyi börtönben ő lett az év büntetés-végrehajtási szakembere, a meglepődöttségénél talán csak az öröme volt nagyobb, hiszen ezt az elismerést az intézet személyi állományának tagjaitól is kapta. Nem felejtett el köszönetet mondani sem a Műveleti Osztály tagjainak, sem feleségének és két gyermekének a mindennapokban kapott támogatásért.