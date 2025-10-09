Pataki Péter: szentpéterfai az év szombathelyi smasszere!

Pataki Péter úgy véli, hogy a helyén van: minden napra új kihívásként tekint. Leginkább a szolgálat sokszínűségét szereti, és azt, hogy nincs egy helyhez, íróasztalhoz kötve. Ugyanakkor elismeri: emberekkel bánni nehéz dolog – és ez ugyanúgy igaz a fogvatartottakra, mint a munkatársakra. Az év szombathelyi smasszere szabadidejében horgászik, többnyire a Pinkán, a Rábán és a Balatonon. Szeret olvasni: mostanában főleg pszichológiai témájú könyvekért nyúl, ami érthető is, hiszen ehhez a munkához a fizikai felkészültség mellett a mentális edzettség is elengedhetetlen. Amikor megtudta, hogy a szombathelyi börtönben ő lett az év büntetés-végrehajtási szakembere, a meglepődöttségénél talán csak az öröme volt nagyobb, hiszen ezt az elismerést az intézet személyi állományának tagjaitól is kapta. Nem felejtett el köszönetet mondani sem a Műveleti Osztály tagjainak, sem feleségének és két gyermekének a mindennapokban kapott támogatásért.