Októberi Mária-ünnep

1 órája

Megújultak a pecöli templomkertben álló szobrok, feszületek

Címkék#eredmények#szobrász#Mária-szobor#Pecöl#templomkert

Szép napot éltek meg vasárnap a pecöliek. Egy értékes kezdeményezés megvalósulásának szentmisével egybekötött ünnepét tartották a Kisboldogasszony templomban. A „Szülőfalunk Pecöl” Facebook-csoport szervezésében az elmúlt hónapban felújíttatták a templomkertben álló szobrokat, feszületeket.

Vaol.hu

Elsődlegesen a templom védőszentjének szobrát tervezték renoválni, de az összefogás eredménye a teljes szoborkert rendbetétele lett. Új fényben tündököl a pecöli templomkertben 1895-ben állított Szent Vendel szobor, egy 1903-ban készített feszület, és a templom átépítésének 50. évfordulójára emelt kereszt is – a részletekről Szemesné Németh Rita számolt be. 

Megújultak a a pecöli templomkertben álló szobrok
Az elmúlt hónapban felújíttatták a pecöli templomkertben álló szobrokat, feszületeket. 
Fotó: VN/Szemes Gábor

Megújultak a pecöli templomkertben álló szobrok, feszületek 

A Mária-szobor 1910-ben készült a szombathelyi Király Kálmán szobrász műhelyében, homokkőből. Az Amerikába kivándorolt pecöliek állíttatták szülőfalujuk iránti tiszteletből. A szoboravatást megelőző szentmisét a falu plébánosa, Németh Tamás atya celebrálta. Prédikációja az összefogás erejéről és szépségéről, az embereket összekötő szeretetről szólt. A misén a Szombathelyi Szentháromság Vegyeskar énekelt részleteket Gounod: C-dúr miséjéből, Györkéné Mölcs Mária vezényletével, és Szalay Márton kántor orgonakíséretével. Csodálatos előadásukkal szebbé tették az ünnepet. 

Együtt munkálkodnak szülőfalujukért, Pecölért

Az eseményen nemcsak az ott élők, de sok onnan elszármazott pecöli is megjelent. A szervezők hangsúlyozták, hálával lehet csak beszélni arról, mennyien támogatták a terv megvalósulását, a munka során mennyi szóbeli megerősítésben volt részük. Érdekességképpen elmondták, az első pártfogó Szombathelyről jelentkezett, a legtávolabbi segítség Angliából érkezett, és a legnagyobb adományt Pecölből kapták. 

Mária-szobor
Fotó: VN/Szemes Gábor

Az Újvilágot, a boldogulást kereső pecöli csapat most egy új közösséget erősített meg hitében. Nevezetesen: „Az összefogás és a jó szándék tud ma is olyan erős lenni, mint az ő hitük volt templomunk védőszentjében, a Kisboldogasszonyban, Máriában.” Az ünnepség végén a szervezők elmondták, sok lehetőség van még arra, hogy együtt munkálkodjanak szülőfalujukért, Pecölért. A rendezvény szeretetvendégséggel ért véget.

Szent Vendel szobra 
Fotó: VN/Szemes Gábor



 

 

