Tudtad? Akár a pelenka után is jár az adó-visszatérítés!

Rendszeresen oszt meg tartalmakat az igénybe vehető adókedvezményekről Horváthné DrKökény Annamária a Facebookon, két hete a pelenka utáni adó-visszatérítés témakörét tárgyalta. A 141.000 fős követőtáborral rendelkező digitális tartalomkészítő bejegyzése, ezúttal az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakon keresztül visszaigényelhető adó-visszatérítésről szól.

Az egészségpénztári számlán szereplő összeget változatos módon lehet felhasználni, akár pelenka is vásárolható belőle Forrás: Shutterstock

A modell lényege, hogy az egészségpénztárba befizetett összeg 20 százalékát év végén visszakapjuk, ez legfeljebb 150 ezer forint lehet, amit 750 ezer forint befizetésével lehet elérni. Igaz ugyan, hogy az egészségpénztári számlának is vannak költségei, amely évente akár 50 ezer forint is lehet, de még ebben az esetben is 100 ezer forint a tiszta haszon.

A kérdés persze az, hogy mire költhetjük el a számlára feltöltött összeget. A paletta meglehetősen széles, hiszen a magánorvosi ellátás, vagy a temetkezési költségek elszámolása mellett, akár a lakáshitelünk egy részét is törleszthetjük egészségpénztári számlánkról, de bőven költhetünk belőle gyermekeinkre is:

Pelenka, tanszer, kollégium is fizethető egészségpénztári számláról

Szülésszolgáltatás: szülés után 120 napig, számlák nélkül, születési anyakönyvi kivonat alapján max. 2 millió Ft

Pelenka, babaápolási termékek, terhességi teszt, mellszívó, baba mérleg, babafigyelő, orrszívó

Óvodás kortól: ruházat, tanszer, tankönyv, digitális eszköz

Egyetemista gyermek esetén: tandíj, térítési díj, kollégium, albérlet, digitális eszköz

Gyógyszerek, lázmérő, sebtapasz

Optikai termékek

Fontos, hogy adókedvezményt csak az tud visszaigényelni, aki fizet személyi jövedelemadót, tehát a családban annak érdemes csak ilyen számlát nyitni, aki adózik is, kedvezményezettként aztán megjelölhetőek a családtagok.