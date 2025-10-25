1 órája
A koszorút még csak nézegetik, a dísztököt már veszik: körbenéztünk a szombathelyi piacon - fotók
Elárasztották a piacot a koszorúk, de azokért majd csak a jövő héten indul meg igazán a roham, most mindenki dísztököt akar, de keresett a birsalma, meg a gyömbér is.
Aki a természet körforgását szeretné megtapasztalni, annak elég néha kilátogatni a szombathelyi piacra és máris szembesülhet vele, hogyan változik meg minden hétről hétre. Nagy Balázs sárvári őstermelő gazdaságában most a gyümölcsös rendbetétele, lemosó permetezése, és az ágyások kitisztítása, szántása van soron, meg persze a trágyázás, mivel fel kell készíteni a talajt a tavaszi vetésre. Az év nála a palántákkal indul, aztán jönnek szépen sorban a zöldségek, gyümölcsök, mikor minek van éppen szezonja. Október 15-től kezdték el kötni a koszorúkat, most is ezektől roskadoznak az asztalai, nem is fér el az összes, a nagyobbak már a földre szorulnak. Az árak kicsit ugyan nőttek a tavalyihoz képest, de ez jó formán alig észrevehető. Bár már csipegetnek belőle, most még nézelődőből van a több, az igazi koszorús szezon jövő héten kezdődik, főleg, hogy a legtöbben a koszorúvásárlást is az utolsó pillanatra hagyják.
Piac: a káposzta, a birs és a gyömbér
A töknek van most igazi szezonja, abból is leginkább a dísztöknek, népszerű a festett változat, de szépen viszik a faragni valót is – osztotta meg velünk tapasztalatait Horváth Emil. A tököt leszámítva három igazán keresett termék van még a piacon, az egyik a savanyítani való káposzta, a másik pedig a vitaminokban gazdag birsalma és a gyömbér. A birsalmát egyaránt használják sülve, főve és sok helyen kerül belőle a káposztába is, míg a gyömbér sok helyen a különféle italok mellett a húslevest is ízesíti.
Piackörkép: a szombathelyi piacon néztünk körülFotók: Szendi Péter
A tavaszi virágokból egy szál 300 forint körül van, ahogyan ennyiért adják a már említett dísztök kilóját is, egy kiló káposzta 800, a szilva egy százassal több, birsalmát láttunk 600-ért, meg 800-ért is. A virágcsokrokért és a koszorúkért általában már több ezer forintot is elkérnek, de nagy a szórás az árakban, érdemes alaposan körülnézni. A hosszú hétvége miatt sokan már kedden este autóba ültek, és a hó vége is közeleg, mindez meg is látszott a forgalmon, áruból viszont nem volt hiány.