A koszorút még csak nézegetik, a dísztököt már veszik: körbenéztünk a szombathelyi piacon - fotók

Aki a természet körforgását szeretné megtapasztalni, annak elég néha kilátogatni a szombathelyi piacra és máris szembesülhet vele, hogyan változik meg minden hétről hétre. Nagy Balázs sárvári őstermelő gazdaságában most a gyümölcsös rendbetétele, lemosó permetezése, és az ágyások kitisztítása, szántása van soron, meg persze a trágyázás, mivel fel kell készíteni a talajt a tavaszi vetésre. Az év nála a palántákkal indul, aztán jönnek szépen sorban a zöldségek, gyümölcsök, mikor minek van éppen szezonja. Október 15-től kezdték el kötni a koszorúkat, most is ezektől roskadoznak az asztalai, nem is fér el az összes, a nagyobbak már a földre szorulnak. Az árak kicsit ugyan nőttek a tavalyihoz képest, de ez jó formán alig észrevehető. Bár már csipegetnek belőle, most még nézelődőből van a több, az igazi koszorús szezon jövő héten kezdődik, főleg, hogy a legtöbben a koszorúvásárlást is az utolsó pillanatra hagyják.

Nagy Balázs sárvári őstermelő, a palánták, a zöldségek és a gyümölcsök után most koszorúkat árul a piacon Fotó: Szendi Péter

Piac: a káposzta, a birs és a gyömbér

A töknek van most igazi szezonja, abból is leginkább a dísztöknek, népszerű a festett változat, de szépen viszik a faragni valót is – osztotta meg velünk tapasztalatait Horváth Emil. A tököt leszámítva három igazán keresett termék van még a piacon, az egyik a savanyítani való káposzta, a másik pedig a vitaminokban gazdag birsalma és a gyömbér. A birsalmát egyaránt használják sülve, főve és sok helyen kerül belőle a káposztába is, míg a gyömbér sok helyen a különféle italok mellett a húslevest is ízesíti.