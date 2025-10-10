Gyász
1 órája
Szeretett virágárusától búcsúzik a szombathelyi piac
Gyászol a szombathelyi piac közössége, szeretett virágárusától búcsúzik a Szombathelyi Vásárcsarnok. A hírt elsőként az Alexandra Virágbolt közösségi oldalán osztották meg.
