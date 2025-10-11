51 perce
Piac, ahol a reggeli élmény - Gasztro körkép Szombathelyről - videó
A szombathelyi piac igazi gasztroparadicsom: sokan járnak ide reggelizni vagy ebédelni. A legnagyobb a nyüzsgés hétvégén van.
Piac: Szombathelyen nemcsak a friss zöldség és gyümölcs miatt vonzza a látogatókat, hanem igazi gasztronómiai találkozóhellyé is vált. Reggelente már kora óráktól sorban állnak a vendégek a sütödéknél, hogy frissen készült finomságokat kóstolhassanak.
Piac: igazi gasztrokaland
A legnépszerűbb fogás természetesen most is a lángos, ami a dobogó tetejéről letaszíthatatlannak tűnik már évtizedek óta. – 600 forintért adják a szombathelyi piacon a simát, ami egy igazi klasszikus reggeli. A sült tarja és a sült kolbász is állandó kedvencek: ahogy több vendég is elmondta, itt mindig frissen készül, és pont ez adja meg az ízek igazi erejét.
A hurkák, csülkök és oldalasok illata betölti a piacot, a velős kenyér pedig a merészebb ínyencek kedvence – 950 forintért igazi különlegesség. A legnagyobb forgalom továbbra is hétvégén van, amikor a helyiek a piac forgatagában keresik a házias ízeket és a friss, ropogós falatokat.
A szombathelyi piac így nem csupán bevásárlóhely, hanem találkozási pont és gasztroélmény is – ahol a frissesség, a hagyomány és a jókedv mindig együtt jár.
🍴 Szombathelyi piac – gasztro körkép
|Ételféleség
|Ár
|Mértékegység
|Lángos
|600 Ft
|db
|Sült véres és májas hurka
|660 Ft
|/10 dkg
|Sült csülök
|690 Ft
|/10 dkg
|Sült oldalas
|690 Ft
|/10 dkg
|Sült hekk
|660 Ft
|/10 dkg
|Sült tarja
|690 Ft
|/10 dkg
|Sült császár
|660 Ft
|/10 dkg
|Velős kenyér
|950 Ft
|db
|Sült kolbász
|690 Ft
|/10 dkg