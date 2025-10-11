október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reggeli

51 perce

Piac, ahol a reggeli élmény - Gasztro körkép Szombathelyről - videó

Címkék#Szombathely#gasztro#piac

A szombathelyi piac igazi gasztroparadicsom: sokan járnak ide reggelizni vagy ebédelni. A legnagyobb a nyüzsgés hétvégén van.

Gáspár Eszter

 Piac: Szombathelyen nemcsak a friss zöldség és gyümölcs miatt vonzza a látogatókat, hanem igazi gasztronómiai találkozóhellyé is vált. Reggelente már kora óráktól sorban állnak a vendégek a sütödéknél, hogy frissen készült finomságokat kóstolhassanak.

piac
A szombathelyi piacon mindig pezseg az élet
Fotó: VN/Gáspár Eszter

Piac: igazi gasztrokaland

A legnépszerűbb fogás természetesen most is a lángos, ami a dobogó tetejéről letaszíthatatlannak tűnik már évtizedek óta. – 600 forintért adják a szombathelyi piacon a simát, ami egy igazi klasszikus reggeli. A sült tarja és a sült kolbász is állandó kedvencek: ahogy több vendég is elmondta, itt mindig frissen készül, és pont ez adja meg az ízek igazi erejét.

A hurkák, csülkök és oldalasok illata betölti a piacot, a velős kenyér pedig a merészebb ínyencek kedvence – 950 forintért igazi különlegesség. A legnagyobb forgalom továbbra is hétvégén van, amikor a helyiek a piac forgatagában keresik a házias ízeket és a friss, ropogós falatokat.

A szombathelyi piac így nem csupán bevásárlóhely, hanem találkozási pont és gasztroélmény is – ahol a frissesség, a hagyomány és a jókedv mindig együtt jár.

🍴 Szombathelyi piac – gasztro körkép

ÉtelféleségÁrMértékegység
Lángos600 Ftdb
Sült véres és májas hurka660 Ft/10 dkg
Sült csülök690 Ft/10 dkg
Sült oldalas690 Ft/10 dkg
Sült hekk660 Ft/10 dkg
Sült tarja690 Ft/10 dkg
Sült császár660 Ft/10 dkg
Velős kenyér950 Ftdb
Sült kolbász690 Ft/10 dkg

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu