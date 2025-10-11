Piac, ahol a reggeli élmény - Gasztro körkép Szombathelyről - videó

Piac: Szombathelyen nemcsak a friss zöldség és gyümölcs miatt vonzza a látogatókat, hanem igazi gasztronómiai találkozóhellyé is vált. Reggelente már kora óráktól sorban állnak a vendégek a sütödéknél, hogy frissen készült finomságokat kóstolhassanak.

A szombathelyi piacon mindig pezseg az élet

Fotó: VN/Gáspár Eszter

Piac: igazi gasztrokaland

A legnépszerűbb fogás természetesen most is a lángos, ami a dobogó tetejéről letaszíthatatlannak tűnik már évtizedek óta. – 600 forintért adják a szombathelyi piacon a simát, ami egy igazi klasszikus reggeli. A sült tarja és a sült kolbász is állandó kedvencek: ahogy több vendég is elmondta, itt mindig frissen készül, és pont ez adja meg az ízek igazi erejét.

A hurkák, csülkök és oldalasok illata betölti a piacot, a velős kenyér pedig a merészebb ínyencek kedvence – 950 forintért igazi különlegesség. A legnagyobb forgalom továbbra is hétvégén van, amikor a helyiek a piac forgatagában keresik a házias ízeket és a friss, ropogós falatokat.

A szombathelyi piac így nem csupán bevásárlóhely, hanem találkozási pont és gasztroélmény is – ahol a frissesség, a hagyomány és a jókedv mindig együtt jár.

🍴 Szombathelyi piac – gasztro körkép