Ki beszél belőlem? - A mondatok, amiket otthonról hoztunk...

Szeretetkert programjáról és hasonló című könyvéről - Szeretetkert - Milyen jövő vár párkapcsolatunkra(?) - ismert pszichiáter, szervezetfejlesztő coach, "szeretetkertész" szerdai szombathelyi előadásán megtelt az MCC Szombathelyi Képzési Központjának terme. Retteginé Böröcz Katalin, a képzési központ vezetőjének köszöntő szavai után dr. Piczkó Katalin interaktív, jó másfél órás "továbbképzést" adott önmagunk, valamint reakcióink és zsigerből jövő kijelentéseink hátterének megismeréséhez.

Dr. Piczkó Katalin szeretetkertész az MCC Szombathelyi Képzési Központjában tartott érdekfeszítő és interaktív előadást október 1-jén

Fotó: VN/MCC Szombathelyi Képzési Központja/Tóth Ákos

Dr. Piczkó Katalin: Ki beszél belőlem?

A Szeretetkertben a konfliktusok, akadályok helyszíne a sziklakert, ahol megelevenednek az otthonról hozott sorskönyvi üzeneteink és sémáink - vázolta fel a pszichiáter, aki rámutatott: teljesen hétköznapi dolgok miatt könnyen kerülhetünk "a perlekedés pincéjébe", ahol a negatív gondolatok és érzések lesznek rajtunk úrrá, miközben problémamegoldó képességünket elveszítjük. Mindez kihat viselkedésünkre, így saját közérzetünk és egészségünk szempontjából, valamint szűkebb és tágabb értelemben vett környezetünk szempontjából sem mindegy, mennyi időt töltünk ott, s mennyit egy nyitott, befogadó állapotban. A jelenlét szintjeit is ismertette: perlekedés - elfogadás - élvezet - szenvedély.

De hogyan kerülünk a perlekedés pincéjébe? - erre is kitért dr. Piczkó Katalin. A helyzetet előidézhetik:

a különbözőségek a kapcsolatokban,

az akadályok és a változások a mindennapokban,

valamint saját, automatikus gondolataink

Fotó: VN/MCC Szombathelyi Képzési Központja/Tóth Ákos

Felnőttként sokszor kaphatjuk magunkat azon, éppen a szabad gyerek, a síró gyerek vagy az alkalmazkodó gyerek szólt ki belőlünk, mint ahogy azt is, hogy a jóságos szülő, a kritikus szülő vagy éppen az irányító szülő kijelentései hagyták el szánkat - ezt ábrán mutatta be hallgatóságának dr. Piczkó Katalin. Hozzátette az is:

a síró, dacos gyereket és a kritikus szülőt sokszor egy csomagban kapjuk, vagy adjuk.

Az előadó rávilágított arra is: ezeket a reakcióinkat otthonról hozzuk, kódolva bennünk élnek. Mit tehetünk ezekben a helyzetekben? A leghelyesebb, ha arra törekszünk, mielőbb visszatérjünk felnőtt állapotunkba, hiszen így kerülhet újra előtérbe problémamegoldó képességünk.