Oladi nyugdíjas klub állt Soma mellé – összefogás a beteg kisfiúért

Az oladi lakótelep „Nyugalom Szigete” Nyugdíjas Klub tagjai ismét tanúbizonyságát adták emberségüknek és segítőkészségüknek. A közösség tagjai egy emberként álltak a rábahídvégi beteg kisfiú, Horváth Soma mellé, aki ritka és gyógyíthatatlan betegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzd.

Az oladi nyugdíjas klub összefogott Somáért, a pillangóbőrös kisfiúért

Forrás: Szalay Sándorné

Somának, a pillangóbőrrel küzdő kisfiúnak gyűjtöttek

A klub tagjai gyűjtést szerveztek, majd az összegyűlt adományt átutalták Soma szüleinek, hogy hozzájáruljanak a kisfiú gyógykezeléséhez. Úgy érezték, nem mehetnek el szó nélkül a történet mellett, és ha csak egy kicsivel is, de segíteni akartak Somának és családjának – mondta el Szalay Sándorné, a klub egyik tagja.

Soma édesanyja, Domjánné Nagy Fanny közösségi oldalán mondott köszönetet a segítségért, meghatódva a felajánlásoktól és az emberek szeretetétől.

Korábban is többször írtunk a kisfiúról, aki pillangóbőrrel él – ez egy rendkívül ritka és súlyos betegség, amely a bőr állandó sérüléseivel jár, még a legkisebb behatásra is. A sebek mindennapos fájdalmat okoznak, és a család számára óriási lelki, valamint anyagi terhet jelentenek az állandó kezelések, a speciális kenőcsök és kötözőanyagok beszerzése.

Ezért minden támogatás hatalmas segítséget jelent a család számára. Soma gyógykezeléséhez bárki hozzájárulhat az alábbi számlaszámra történő utalással: Domjánné Nagy Fanny, 11773470-01569630.