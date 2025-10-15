Pizza Hut most már nálunk is! Mutatjuk a részleteket

Korábban is foglalkoztunk vele, hiszen igen sok hódolója van az Egyesült Államokból érkező gasztronómiának hazánkban is. Már tavaly novemberben elküldtük kérdéseinket a magyarországi Pizza Hut képviseletnek, mert felröppent a hír, hogy két „szomszédvár”, Sopron és Veszprém is rajta van a listán – mi pedig nem. Akkor csak egy udvarias választ kaptunk, hogy valamikor… talán… de természetesen nem adtuk fel! Aztán idén augusztusban felpörögtek az események! Álláshirdetés „buktatta le” a láncot, és néhány héttel később azt is megtudhattuk: hol is lesz ez a pizzázó? Most pedig társlapunktól, a Sonline-tól értesültünk, hogy a mai napon ott, Kaposváron is megnyitottak – sok-sok kisgyerek örömére.

Így áll most a szombathelyi Pizza Hut étterem

Fotó: Cseh Gábor

Pizza Hut nálunk is!

Most pedig már egészen biztos, hogy Vas vármegyébe is érkezik hamarosan a közkedvelt étteremlánc (immár az Origo is cikkezett róla). A Fő téri üzletben jelenleg is serény munka zajlik: flexelő lakatosok, kőművesek és burkolók is dolgoznak azon, hogy az eddigi butik az elvárásoknak és törvényi kötelezettségeknek megfelelő környezetet teremtsenek a konyha, a pultok és az éttermi rész számára.

A Pizza Hut 1958-ban indult az USA-ban, mára a világ egyik legnagyobb pizzalánca. Kínálatában klasszikus és különleges pizzák, tészták, saláták és desszertek szerepelnek. Jellegzetes vastag tésztájáról és ikonikus piros logójáról ismert. Több, mint száz országban van jelen, és gyakran kínál akciókat, házhoz szállítást és online rendelést. Idén még (többek között) Veszprémben és Sopronban is tervezik új éttermek nyitását, felfokozott várakozások közepette.

Így áll most a szombathelyi Pizza Hut étterem

