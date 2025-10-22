Meghozza a Mikulás a pizzát Szombathelyre!

Egy új, különleges helyről van szó: ez egy „modern dine in” étterem lesz – avat be bennünket Héjja János, a Pizza Hut Magyarország franchise partnere, akit a szombathelyi Fő téren lévő üzletben érünk el. A munkálatok folyamatosan zajlanak, mint előző héten portálunk is beszámolt már erről. Megtudjuk, hogy hazánkban 26 Pizza Hut étterem van, különféle koncepciókban. A szombathelyi étterem egy új, innovatív modern étterem lesz, ahol pincér fogadja és asztalhoz kíséri a kedves vendéget, és menükártya van, amiből választani lehet. A változatos termékportfólión a pizzák mellett megtalálható különféle előételek, levesek és desszertek is. Italokból rendelkezésre állnak nem csak üdítők, limonádék, de alkoholos kínálat is. A legkisebbek kedvence pedig az „Ice cream Factory” lehet: ennél a pultnál saját maguknak „csapolhatnak” fagylaltot, és szószok és szórások is válaszhatók lesznek.

Pizza Hut Szombathelyen: dolgoznak ezerrel

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Újhullámos Pizza Hut

Egy olyan közösségi térben gondolkodnak, ahol lehetőség lesz még este kilenc, tíz körül is beülni egy beszélgetésre, meleg ételre, egy italra… Ami reményeik szerint kicsit felpezsdíthetné a Fő tér életét is. Húsz-huszonöt munkahelyet hoznak létre, elsősorban a környékről. Az üzletvezető és vezetői csapat felvétele már megtörtént, képzésük folyamatban van: jövő héten Lengyelországban is fejleszthetik tudásukat. A márka sztenderdjei szerint kizárólag csúcsminőségű alapanyagokat használnak, amiknek nagyon komoly minőségi ellenőrzésen kell minden esetben megfelelni, és mindent helyben készítenek – tehát nem kell mirelit pizza tésztától tartanunk: azt is itt dagasztják. Az étterem ötvözi a klasszikus megoldásokat (mint a már említett pincér, étlap, rendelés) a gyorséttermek sajátosságaival: elsősorban a rövid várakozási idővel és a világszerte közismert kínálattal.

Minden generációnak

Barátságos, kellemes hangulatú belvilágot terveztek, és szép időben kiülős teraszos részen is le lehet ülni. Házhozszállításra is fognak üzemelni, így azok a vendégnek is kedveznek, akik otthon szeretnék élvezni termékeiket. Pizzáik között megtalálható a San Francisco tészta, ami kovásszal készül, könnyű és ropogós, és emellett az eredeti Pizza Hut vastag tésztás pizzatészta, amit serpenyőben sütnek. Versenyképes árakat ígérnek, és ebben a koncepcióban szeretnék a vendégélményt egy magasabb szintre emelni, ahol a vendégek igazi élményként élik meg az itt eltöltött időt. Az étteremben minden korosztály megtalálja a számára szimpatikus ételt és italt.