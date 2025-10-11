Podcast: „Nem a vér számít, hanem a szeretet” – őszinte beszélgetés Borbás Tibor tűzoltóval az örökbefogadásról

Tibor őszintén beszél a folyamat nehézségeiről, a várakozás hónapjairól, az első pillanatról, amikor találkozott kislányával, és arról, hogyan változtatta meg életüket ez a szeretettel teli kapcsolat. Elmondja, milyen érzésekkel, kérdésekkel indult neki az útnak, és hogyan erősítette meg abban, hogy a családot nem a vér, hanem a szeretet köti össze.

„Ha tehetnénk, akár harminc gyermeket is örökbe fogadnánk” – mondja Tibor, aki minden szavával bizonyítja, hogy a valódi szülőség nem papírokon, hanem a szívben dől el.

Hallgasd meg a teljes beszélgetést, ha érdekel, milyen érzelmi és emberi mélységeket rejthet az örökbefogadás története egy mindennapi hős szemszögéből.