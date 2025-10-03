Podcast: Túrázni jó – még egy francia bulldoggal is!

Podcast: Sebestyénné Andrea igazi természetjáró, aki családjával együtt rendszeresen járja a legszebb túraútvonalakat. Társa nemcsak a férje és a gyerekek, hanem egy különleges négylábú is: Elvisz, a francia bulldog.

Podcast a természetben: túrázás családdal és bulldoggal

A francia bulldog nem éppen arról híres, hogy a hosszú túrák bajnoka lenne, mégis meglepő módon akár 18 kilométert is képes vidáman végiggyalogolni a családdal Elvisz. Imád a természetben lenni, és bebizonyítja, hogy megfelelő odafigyeléssel és jó tervezéssel egy ilyen kutyafajta is igazi túratárs lehet.

A podcastban Andrea mesél arról, hogyan indultak el közösen ezen az úton, milyen kihívásokkal találkoztak, és megoszt praktikus tippeket, tanácsokat is mindazokkal, akik kutyával vágnának neki az erdőnek vagy a hegyeknek.

Ha érdekel, hogyan lehet összeegyeztetni a családi programot, a természet szeretetét és a négylábú barát igényeit, akkor ne hagyd ki ezt a beszélgetést!



