október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
vaol.hu podcast

50 perce

Podcast: Túrázni jó – még egy francia bulldoggal is!

Címkék#vaol podcast#túra#bulldog#podcast

Sebestyénné Andrea és francia bulldogja, Elvisz közösen járják a legszebb túraútvonalakat. A podcastban megtudhatod, hogyan válhat egy bulldogból is igazi túratárs.

Gáspár Eszter

Podcast: Sebestyénné Andrea igazi természetjáró, aki családjával együtt rendszeresen járja a legszebb túraútvonalakat. Társa nemcsak a férje és a gyerekek, hanem egy különleges négylábú is: Elvisz, a francia bulldog.

Podcast
Podcast: 

Podcast a természetben: túrázás családdal és bulldoggal 

A francia bulldog nem éppen arról híres, hogy a hosszú túrák bajnoka lenne, mégis meglepő módon akár 18 kilométert is képes vidáman végiggyalogolni a családdal Elvisz. Imád a természetben lenni, és bebizonyítja, hogy megfelelő odafigyeléssel és jó tervezéssel egy ilyen kutyafajta is igazi túratárs lehet.

 

A podcastban Andrea mesél arról, hogyan indultak el közösen ezen az úton, milyen kihívásokkal találkoztak, és megoszt praktikus tippeket, tanácsokat is mindazokkal, akik kutyával vágnának neki az erdőnek vagy a hegyeknek.

Ha érdekel, hogyan lehet összeegyeztetni a családi programot, a természet szeretetét és a négylábú barát igényeit, akkor ne hagyd ki ezt a beszélgetést!


 

 

vaol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu