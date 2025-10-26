Tervezz most, pihenj később – hasznos utazási tanácsok szakértőtől

Közeleg az előfoglalási szezon, és ilyenkor akár 30–40% kedvezményt is kaphatunk, ha időben tervezünk!

Következő podcastunkban Vanda Fank utazásszervezővel beszélgetünk arról, hova érdemes útra kelni, mik a leggyakoribb buktatók, és mire figyeljünk, ha nyaralást vagy telelést tervezünk.

Hasznos tippek, inspiráló úti célok és néhány meglepő tanács – utazás előtt kötelező hallgatnivaló!