október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
vaol.hu podcast

36 perce

Tervezz most, pihenj később – hasznos utazási tanácsok szakértőtől

Címkék#vaol podcast#Vanda Fank#kedvezmény#tipp

Podcast: utazási tippek, jó tanácsok

Gáspár Eszter
Tervezz most, pihenj később – hasznos utazási tanácsok szakértőtől

Forrás: VN

Közeleg az előfoglalási szezon, és ilyenkor akár 30–40% kedvezményt is kaphatunk, ha időben tervezünk!

Következő podcastunkban Vanda Fank utazásszervezővel beszélgetünk arról, hova érdemes útra kelni, mik a leggyakoribb buktatók, és mire figyeljünk, ha nyaralást vagy telelést tervezünk.
Hasznos tippek, inspiráló úti célok és néhány meglepő tanács – utazás előtt kötelező hallgatnivaló! 

 

 

vaol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu