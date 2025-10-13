3 órája
Polgárőr, aki Sárvárt és a térséget is képviseli – Országos elismerést kapott Varga Miklós
Országos elismerést kapott Varga Miklós, a sárvári polgárőr-egyesület elnöke - „Az év járási koordinátora” címet vehette át Budapesten. A polgárőr munkáját és közösségi elhivatottságát az OPSZ ünnepi rendezvényén méltatták
A polgárőrök szolgálata és közösségi szerepvállalása állt a középpontban október 11-én Budapesten, ahol az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) tisztújító küldöttgyűlést és ünnepi díjátadót tartott. A rendezvényen nemzeti ünnepünk alkalmából több térségi elismerést is átadtak – köztük Varga Miklósnak, Sárvár Város Polgárőr Egyesülete elnökének, aki „Az év járási koordinátora” címet vehette át - írta meg a Sárvár Lendületben.
A Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjaként és járási koordinátorként Varga Miklós hosszú évek óta segíti a helyi polgárőrök munkáját, erősíti a rendőrséggel való együttműködést, és példát mutat a fiatalabb generációk számára is. Az OPSZ elnöksége ezzel az elismeréssel a kitartó, önkéntes közösségi munkát méltatta.
A polgárőrség aranykorát éljük – mondta az OPSZ elnöke
A küldöttek a rendezvényen újabb öt évre bizalmat szavaztak Túrós Andrásnak, aki a polgárőrség elmúlt időszakát „az aranykor csúcséveinek” nevezte.
– Összességében a polgárőrség megbecsült civil szervezet, amely élvezi a kormány kiemelt támogatását, újszerű kapcsolatokat épített a rendőrséggel, és az elmúlt években csaknem hatezerrel növelte taglétszámát – hangsúlyozta az OPSZ elnöke.
A tisztújításon Vas vármegye képviseletében Bedi Ákos, a megyei szövetség elnöke is bekerült az OPSZ elnökségébe, így a térség továbbra is aktívan részt vesz az országos polgárőrmozgalom irányításában.