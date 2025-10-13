Polgárőr, aki Sárvárt és a térséget is képviseli – Országos elismerést kapott Varga Miklós

A polgárőrök szolgálata és közösségi szerepvállalása állt a középpontban október 11-én Budapesten, ahol az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) tisztújító küldöttgyűlést és ünnepi díjátadót tartott. A rendezvényen nemzeti ünnepünk alkalmából több térségi elismerést is átadtak – köztük Varga Miklósnak, Sárvár Város Polgárőr Egyesülete elnökének, aki „Az év járási koordinátora” címet vehette át - írta meg a Sárvár Lendületben.

Varga Miklós sárvári polgárőr rangos elismerést kapott

Forrás: OPSZ

A Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjaként és járási koordinátorként Varga Miklós hosszú évek óta segíti a helyi polgárőrök munkáját, erősíti a rendőrséggel való együttműködést, és példát mutat a fiatalabb generációk számára is. Az OPSZ elnöksége ezzel az elismeréssel a kitartó, önkéntes közösségi munkát méltatta.

A polgárőrség aranykorát éljük – mondta az OPSZ elnöke

A küldöttek a rendezvényen újabb öt évre bizalmat szavaztak Túrós Andrásnak, aki a polgárőrség elmúlt időszakát „az aranykor csúcséveinek” nevezte.

– Összességében a polgárőrség megbecsült civil szervezet, amely élvezi a kormány kiemelt támogatását, újszerű kapcsolatokat épített a rendőrséggel, és az elmúlt években csaknem hatezerrel növelte taglétszámát – hangsúlyozta az OPSZ elnöke.

A tisztújításon Vas vármegye képviseletében Bedi Ákos, a megyei szövetség elnöke is bekerült az OPSZ elnökségébe, így a térség továbbra is aktívan részt vesz az országos polgárőrmozgalom irányításában.