Rengeteg ponty érkezett a vasi vizekbe

Mintegy 4350 kilogramm ponty került október első hetében a vasi vizekbe. Ezzel a telepítéssel szeretnénk meghálálni a területi jegyet váltó horgászaink bizalmát, még a ragadozó- és keszegtelepítések megkezdése előtt. Az enyhe, napsütéses őszi napokban így minden pecás nagyobb eséllyel indulhat a halak nyomába - mondta Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke.

Őszi pontytelepítés a vasi vizeken

Fotó: vasivizeken.hu

Pontytelepítés: ezeket a vasi helyszíneket érinti

Október 1-jén a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. fonyódi telepéről 400 kilogramm ponty a Döröskei-víztározóba, további 450 kilogramm pedig a Vasvári tavakba került. Utóbbiból 300 kilogrammot a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület támogatásával vásárolt meg a szövetség.

Rá két napra a Tógazda Halászati Zrt. csertői telepéről további 3 500 kilogramm pontyot telepítettek. Ebből a Püspökmolnári kavicsbánya-tóba 300, a Szombathelyi Csónakázó-tóba 400, a Szombathelyi Horgásztóba 300, az Újperinti kavicsbányatóba 400, a Gencsapáti horgásztó 300 kilogramm jutott. Érkezett még továbbá 400 kilogramm hal a Celldömölki Téglagyári és Park tóba, 200 kilogramm a Rábasömjéni kavicsbánya-tóba, valamint 300-300 kilogramm a Csánigi kavicsbánya-tóba, a Kéthatár-tóba, a Vadása-tóba és a Máriaújfalui Hársas-tóba.

Puskás Norbert kiemelte, a program a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázat részbeni támogatásával valósult meg. Hozzátette: horgászati tilalom nem került elrendelésre, így a telepítést követően minden horgász azonnal próbára tehette szerencséjét. Egyúttal minden pecást arra kért: tartsák be a Vasi Vizeken érvényes horgászrend szabályait. A fogási napló pontos vezetése kötelező, a halőrök már fél kilogrammos eltérés esetén is visszatarthatják a területi jegyet. Amennyiben valaki eléri az éves nemeshal-kvótát, új területi jegy vagy kvótajegy váltása szükséges a további horgászathoz.





