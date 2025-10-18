Ausztria: hatalmas vita a pórázkötelezettség miatt

Heves vitát váltott ki az új rendelettervezet Ausztriában, amely szerint a kutyatartók kötelesek lennének mindig minden körülmények között csak pórázon sétáltatni ebeiket - írja az ORF. A javaslat Martin Gruber vadászati referens nevéhez fűződik, aki az elmúlt hónapok baleseteire hivatkozott. Kiemelte főként az alpesi legelőkön, túrázás közben történt kutyatámadásokat. Ismert, nemrég egy idős házaspárt sodort el egy felbőszült tehéncsorda, a marhák feltehetően a túrázók kutyájától riadtak meg, a balesetben az idős férfi meghalt. Az állatvédők aránytalan és túlzó korlátozásnak tartják Gruber javaslatát, heves vita alakult ki az ügyben.

Sok helyen most is kötelesek pórázon tartani a kutyát

Forrás: MW/archív

Ausztriában jelenleg is szabály írja elő, hogy ahol nagyobb embertömegre lehet számítani, a kutyatartó köteles pórázon vezetni kedvencét. Az új rendelet az alábbi szabályozást terjesztené ki évszaktól függetlenül erdőkre és mezőkre is. A minden évszakra való kiterjesztést külön kiemelték, eddig ugyanis csak novembertől júliusig tartó időszakban kellett kutyasétáltatás közben pórázon vezetni az ebet a városokon kívüli területeken, többnyire a vadak költési és ellési időszakában.

Hasonlóan vélekedik Bernhard Wadl, a karintiai vadőrök szövetségének elnöke is.

2013-ban indítottam el egy adatbázist, amely a vadkárok felmérésre szolgál. Az itt kirajzolódó statisztika egyértelműen mutatja, hogy a szabadon sétáltatott kutyák komoly károkat okoznak

- mondta el az ORF-nak.

Jutta Wagner állatvédelmi ombudsman azonban ellenzi a javaslatot, szerinte az "egész éves pórázkötelezettség aránytalan és túlzó". A Karintiai Állatvédelmi Központ vezetője, Marita Pontasch is megszólalt. Leginkább azért kritizálta a javaslatot, mert szerinte a pórázon sétáltatás nem felel meg a kutyák mozgásigényének, ez pedig már nem "állatbarát" hozzáállás.

A menhelyeinken is látjuk, mennyire szükségük van a szabad mozgásra

- tette hozzá.

Jogosítvány a kutyásoknak

Úgy nevezett kutyavezetői jogosítvány kiállítása is kötelező lesz 2026 szeptemberétől minden új kutyatartónak a szomszédban. Ennek a célja, hogy minden gazdi és kutya is megtanuljon felelősségteljesen, biztonságosan sétálni más emberek és kutyák társaságában. A kivételt csak a segítőkutyát, valamint a kereső- és vadászkutyák jelentenek majd ez alól.