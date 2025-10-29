október 29., szerda

Nárcisz névnap

Porsche a pácban Szombathelyen

Címkék#Szombathely#Porsche#luxusautó

Igencsak kellemetlen helyzetbe került egy méregdrága luxusautó – pontosabban a gazdája. Ismeri-e valaki esetleg a Porsche tulaját?

Gombos Kálmán

Beszél itt valaki horvátul? Bár az önmagában nem elég… Jó lenne szólni a tulajdonosnak! Egy horvát rendszámú Porsche Panamera áll Szombathelyen az Eötvös Loránd utcában, a MÁV Rendelő mellett. Igencsak szorult helyzetben, ami majdnem szó szerint értendő: a tetőn folyó munkák miatti kerítéssel az autót is lezárták. Fokozza a helyzetet, hogy a leszórt törmelék porral vonja be, mindamellett erősen veszélyes is: nehogy ráessen egy cserép vagy más hulladék!

Porsche luxusautó került igen kellemetlen helyzetbe
Porsche luxusautó került igen kellemetlen helyzetbe
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Porsche áll rossz helyen

A helyzetet súlyosbítja, hogy azon a szakaszon várakozni tilos! Ezt az utca elején, a jobb oldalon tábla jelzi. Márpedig a Porsche immár második napja áll itt – osztotta meg velünk egy ott lakó. Ez a modell egyébként – induló áron – legalább 54 milliót kóstál – de aki nem elégszik meg az „alapmodellel”, az akár 72,5 millióig is elmehet…

Porsche luxusautó került igen kellemetlen helyzetbe
Porsche luxusautó került igen kellemetlen helyzetbe
Fotó: VN/Gombos Kálmán

 

Aki tud, segítsen!

