Bonyolódik a pácba került szombathelyi Porsche története
Tegnap egy egészen veszélyes helyen parkolt egy luxusautó Szombathelyen. Ma már máshol – de továbbra is problémásan – áll a Porsche.
Szerdán megírtuk, sőt: segítséget is kértünk olvasóinktól. Egy horvát rendszámú Porsche Panamera állt Szombathelyen az Eötvös utcában, a MÁV Rendelő mellett. Veszélyes és szabálytalan helyen… Hogy a felhívásunk ért-e célba, nem tudjuk – de a sportkocsinak hűlt helye. Nagyon messze azonban nem jutott (ami önmagában nem is lenne baj), de a szabályosság most sem sikerült.
Porsche: csöbörből a vödörbe
A tiltott várakozási zónából – vélhetőleg a legegyszerűbb módon – úgy távozott az autó, hogy bevett egy jobbos kanyart, és kész... Ebben látható módon nem zavarta a sarkon pirosló, szinte vadonatúj, másfél hónapja odakerült „behajtani tilos” tábla. Az sem tűnhetett fel neki, hogy minden más jármű szemben áll az övével. Merthogy az meg egy egyirányú utca…
Az eset amúgy semmiképpen sem egyedi: az ott lakók elmondása alapján az eltelt másfél hónap bőven kevés volt az új közlekedési rend megszokásához. Igen sokan rutinból járnak-kelnek a környéken és hajtanak be oda fordított irányban. Bízzunk benne, hogy továbbra is megússzuk, megússzák baleset nélkül – és azért csak-csak sikerül a KRESZ figyelembevétele is…
