Megmozdult!

1 órája

Bonyolódik a pácba került szombathelyi Porsche története

Címkék#Szombathely#Porsche#kálváriája#luxusautó

Tegnap egy egészen veszélyes helyen parkolt egy luxusautó Szombathelyen. Ma már máshol – de továbbra is problémásan – áll a Porsche.

Gombos Kálmán

Szerdán megírtuk, sőt: segítséget is kértünk olvasóinktól. Egy horvát rendszámú Porsche Panamera állt Szombathelyen az Eötvös utcában, a MÁV Rendelő mellett. Veszélyes és szabálytalan helyen… Hogy a felhívásunk ért-e célba, nem tudjuk – de a sportkocsinak hűlt helye. Nagyon messze azonban nem jutott (ami önmagában nem is lenne baj), de a szabályosság most sem sikerült.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Porsche: csöbörből a vödörbe

A tiltott várakozási zónából – vélhetőleg a legegyszerűbb módon – úgy távozott az autó, hogy bevett egy jobbos kanyart, és kész... Ebben látható módon nem zavarta a sarkon pirosló, szinte vadonatúj, másfél hónapja odakerült „behajtani tilos” tábla. Az sem tűnhetett fel neki, hogy minden más jármű szemben áll az övével. Merthogy az meg egy egyirányú utca…

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Az eset amúgy semmiképpen sem egyedi: az ott lakók elmondása alapján az eltelt másfél hónap bőven kevés volt az új közlekedési rend megszokásához. Igen sokan rutinból járnak-kelnek a környéken és hajtanak be oda fordított irányban. Bízzunk benne, hogy továbbra is megússzuk, megússzák baleset nélkül – és azért csak-csak sikerül a KRESZ figyelembevétele is…

Fotó: VN/Gombos Kálmán

