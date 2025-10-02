Rendkívüli közlekedési helyzet: pótlóbusz közlekedik Őriszentpétertől

Közleményben tájékoztattot a GYSEV Zrt., hogy műszaki okok miatt a Zalaegerszeg állomásról 08 óra 13 perckor induló 9562 sz. vonat helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. Az Őriszentpéterről 09 óra 03 perckor induló 9567 sz. vonat esetén is vonatpótló autóbusz fog közlekedni. Az esemény következményeként a Zalaegerszeg állomásról 10 óra 13 perckor induló 9554 sz. és az Őriszentpéter állomásról 11 óra 03 perckor induló 9555 sz. járatok esetén szintén vonatpótló autóbusz fog közlekedni - írják.