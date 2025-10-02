október 2., csütörtök

Itt a Lidl konkurenciája, megnyílt az első üzlet

Hazánkban eddig nem ismert márkanév jelent meg a kiskereskedelemben. Az első egység Premier néven nyílt meg Budapesten.

Premier néven fut a Tesco új sarki boltja

Premier néven nyitotta meg első új üzletét a Tesco Csepelen, egy korábbi Tesco Express helyén. Bár első pillantásra csak átnevezésnek tűnik, a háttérben komolyabb stratégiai kísérlet zajlik: Pénzcentrum szerint a Tesco az Egyesült Királyságban sikeres Premier-modellt próbálja átültetni Magyarországra, ezzel megteremtve a Lidl konkurenciáját. A cél, hogy a „sarki bolt” hangulatú, gyors bevásárlásra optimalizált üzletekkel ellensúlyozzák a diszkontláncok előretörését.

Premier üzlettel tesztel a Tesco: új kihívója lehet a diszkontoknak

A cég szerint a mostani nyitás kísérleti jellegű, és a vásárlói visszajelzések dönthetnek arról, lesz-e folytatás. Ha beválik, a Premier akár új hálózattá is fejlődhet Magyarországon.

A Lidlben most ezeket kínálják olcsón

A Lidlben most a Silvercrest szendvicssütő került akcióba, amelyhez gofri betét is tartozik – szeptember 29-étől mindössze 3999 forintért kapható.

A prémiumnak számító matcha tea 30 grammja általában ötezer forint körül mozog, ehhez képest szeptember 25-étől a Lidlben mindössze 1599 forintért lehet beszerezni.

Egészségügyi eszközöket is kínálnak kedvezménnyel: a Sensiplast felkaros vérnyomásmérő ára most 9999 forint, míg a Sanitas csukló vérnyomásmérő mindössze 5999 forintért elérhető. Ezek az ajánlatok szintén szeptember 25-étől élnek.

Külön érdekesség, hogy a körmendi Lidlben a héten egy nagyobb háztartási gépet is extra kedvezménnyel adnak: a mobil klíma 57 százalékos árcsökkentéssel, 29.999 forintért vásárolható meg – ez a hét egyik legjobb ajánlatának számít.

 

