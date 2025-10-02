Itt a Lidl konkurenciája, megnyílt az első üzlet

Premier néven nyitotta meg első új üzletét a Tesco Csepelen, egy korábbi Tesco Express helyén. Bár első pillantásra csak átnevezésnek tűnik, a háttérben komolyabb stratégiai kísérlet zajlik: Pénzcentrum szerint a Tesco az Egyesült Királyságban sikeres Premier-modellt próbálja átültetni Magyarországra, ezzel megteremtve a Lidl konkurenciáját. A cél, hogy a „sarki bolt” hangulatú, gyors bevásárlásra optimalizált üzletekkel ellensúlyozzák a diszkontláncok előretörését.

Premier üzlettel tesztel a Tesco: új kihívója lehet a diszkontoknak

A cég szerint a mostani nyitás kísérleti jellegű, és a vásárlói visszajelzések dönthetnek arról, lesz-e folytatás. Ha beválik, a Premier akár új hálózattá is fejlődhet Magyarországon.

