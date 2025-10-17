október 17., péntek

Hedvig névnap

Elismerés

1 órája

Ezüst Eötvös Díjat kapott a Premontrei gimnázium - mutatjuk, miért

Címkék#Eötvös Loránd Tudományegyetem#premontrei gimnázium#szent Norbert#Ezüst Eötvös Díj

Hatalmas elismerést kapott a szombathelyi középiskola. Példamutató oktatói-tehetséggondozói tevékenyégéért Ezüst Eötvös Díjjal tüntette ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumot.

Régi hagyomány már, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ELTEfeszten mond köszönetet azoknak a kimagasló oktatói-tehetséggondozói munkát végző középiskoláknak, ahonnan a legtöbb diák érkezett szeptemberben az ELTE-re. 2024-ben Ezüst Eötvös Díjat kapott a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium.  

Ezüst Eötvös Díjat kapott a Premontrei gimnázium
Fotó: elte.hu  
Fotó: elte.hu

Egyetemi kitüntetés a Premontreinek

– A vidéki középiskolák közül a mi gimnáziumunkból mentek a legtöbben, több mint hatvanan, tavaly az ELTE-re továbbtanulni. Nagy elismerés ez számunkra, hiszen az Eötvös Loránd Tudományegyetem a világszintű rangsorban a magyar egyetemek közül a legelőkelőbb helyen van, ilyen értelemben a legjobb magyar egyetem – fogalmazott Boldvai Márton Bertalan atya, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium igazgatója. Hozzátette: hálásak a fenntartó Csornai Premontrei Apátság elöljáróinak, köszönet illeti minden tanárukat és kollégájukat, akik szorgalmukkal, szakértelmükkel és lelkiismeretességükkel magas színvonalon készítették fel az érettségire tanulókat. Hatalmas elismerés ez az iskolának, és talán Szombathelynek is. 

 

 

