Programajánló: Gesztenyés hétvége, koncertek és szüreti felvonulások Vasban

Az ősz közepén igazán pezsgővé válik a vasi kulturális élet: koncertek, kiállítások, szüreti felvonulások, fesztiválok és színházi előadások várják a kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén Szombathelyen, Sárváron, Körmenden, de még a hangulatos Velemben is egymást érik a zenei és közösségi események. A programajánló ezúttal a legszínesebb őszi élményeket gyűjtötte össze – a barokk zene modern feldolgozásától a gesztenyés forgatagig.

Programajánló: a Velemi Gesztenyenapok egyik vendége a TNT lesz.

Programajánló: Zorán, Pokolgép, 30Y és gesztenyés forgatag egy hétvégén

KONCERT

SZOMBATHELY

Október 10., péntek 19 óra – MMIK Caffe: Blues Train koncert.

Október 11., szombat 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Swing á la Django – Vivaldi 4 Seasons – A Crossovert koncert. Izgalmas kísérlet a barokk egyik legnagyobb művének modern feldolgozására, a klasszikus zene fúziója a swing, jazz, latin és folk zenével.

Október 11., szombat 19 óra – Végállomás Klub: Pokolgép koncert. Kapunyitás: 19 óra. 20 óra Radar. 21.20 óra Pokolgép.

Október 11., szombat – MMIK Caffe: 30Y koncert. Kapunyitás: 19.30.

Október 11., szombat 19.30 óra – Sarlós Boldogasszony Székesegyház: A Remény Szólamai. VOX Savariae Ökomenikus Vegyeskar jótékonysági koncertje. A VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar - megalakulásának 15. évfordulója alkalmából - a Savaria Szimfonikus Zenekar és a Güssingi Városi Kórus közreműködésével szervezett jótékonysági hangverseny. A támogatásból befolyt összeget a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász által működtetett Győrvári Edith Családsegítő Központ esélynövelő szeretetszolgálatát felkereső, hátrányos helyzetű családok, nehéz körülmények között élő emberek megsegítésére fordítják. Egyúttal a névadóról is

megemlékeznek. Október 13., hétfő 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Zorán turné 2025.

KÖRMEND

Október 11., szombat 22 órától – Korona Klub & Drink Bár: Jolly koncert és Fáraó buli. 22 órakor kapunyitás. 23 órakor Fáraó Együttes. 1 órakor Jolly. 2 órakor Fáraó Együttes. 4 órakor záróra.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

Október 12., vasárnap 10 óra - Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: A magányosan sétáló macska matiné előadás.

Október 12., vasárnap 10 órától – Haladás Sportkomplexum: Esküvő kiállítás Szombathely 2025.

Október 12., vasárnap 11 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: Rumini Ferrit-szigeten. A Pesti Művész Színház – Fogi Színház előadása.

Október 12., vasárnap 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Randevú Párizsban, avagy kellemes húsvéti ünnepeket! A Pesti Művész Színház előadása két részben.

Október 16., csütörtök 10 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Napraforgó – Mesék határon innen és túl. Gyermek kamaraszínházi előadások 3-10 éves kori. Écsi Gyöngyi: Szőlőszem Kálmán – interaktív meseelőadás.

CELLDÖMÖLK

Október 11., szombat 18 óra – Soltis Lajos Színház: Balladák férfi és női hangra. Soltis Lajos Színház × Komp Kollektíva.