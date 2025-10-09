15 perce
Programajánló: Gesztenyés hétvége, koncertek és szüreti felvonulások Vasban
Az október közepi napokban koncerttől kiállításig, szüreti felvonulástól túráig minden műfajban találunk izgalmas kikapcsolódást Vas megyében. Válogatásunkban a legérdekesebb események szerepelnek – hozzuk a heti programajánlónkat.
A Velemi Gesztenyenapok egyik vendége a TNT lesz.
Forrás: Facebook/TNT zenekar
Az ősz közepén igazán pezsgővé válik a vasi kulturális élet: koncertek, kiállítások, szüreti felvonulások, fesztiválok és színházi előadások várják a kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén Szombathelyen, Sárváron, Körmenden, de még a hangulatos Velemben is egymást érik a zenei és közösségi események. A programajánló ezúttal a legszínesebb őszi élményeket gyűjtötte össze – a barokk zene modern feldolgozásától a gesztenyés forgatagig.
Programajánló: Zorán, Pokolgép, 30Y és gesztenyés forgatag egy hétvégén
KONCERT
SZOMBATHELY
- Október 10., péntek 19 óra – MMIK Caffe: Blues Train koncert.
- Október 11., szombat 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Swing á la Django – Vivaldi 4 Seasons – A Crossovert koncert. Izgalmas kísérlet a barokk egyik legnagyobb művének modern feldolgozására, a klasszikus zene fúziója a swing, jazz, latin és folk zenével.
- Október 11., szombat 19 óra – Végállomás Klub: Pokolgép koncert. Kapunyitás: 19 óra. 20 óra Radar. 21.20 óra Pokolgép.
- Október 11., szombat – MMIK Caffe: 30Y koncert. Kapunyitás: 19.30.
- Október 11., szombat 19.30 óra – Sarlós Boldogasszony Székesegyház: A Remény Szólamai. VOX Savariae Ökomenikus Vegyeskar jótékonysági koncertje. A VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar - megalakulásának 15. évfordulója alkalmából - a Savaria Szimfonikus Zenekar és a Güssingi Városi Kórus közreműködésével szervezett jótékonysági hangverseny. A támogatásból befolyt összeget a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász által működtetett Győrvári Edith Családsegítő Központ esélynövelő szeretetszolgálatát felkereső, hátrányos helyzetű családok, nehéz körülmények között élő emberek megsegítésére fordítják. Egyúttal a névadóról is
megemlékeznek.
- Október 13., hétfő 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Zorán turné 2025.
KÖRMEND
Október 11., szombat 22 órától – Korona Klub & Drink Bár: Jolly koncert és Fáraó buli. 22 órakor kapunyitás. 23 órakor Fáraó Együttes. 1 órakor Jolly. 2 órakor Fáraó Együttes. 4 órakor záróra.
SZÍNHÁZ
SZOMBATHELY
- Október 12., vasárnap 10 óra - Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: A magányosan sétáló macska matiné előadás.
- Október 12., vasárnap 10 órától – Haladás Sportkomplexum: Esküvő kiállítás Szombathely 2025.
- Október 12., vasárnap 11 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: Rumini Ferrit-szigeten. A Pesti Művész Színház – Fogi Színház előadása.
- Október 12., vasárnap 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Randevú Párizsban, avagy kellemes húsvéti ünnepeket! A Pesti Művész Színház előadása két részben.
- Október 16., csütörtök 10 óra – Agora – Savaria Filmszínház: Napraforgó – Mesék határon innen és túl. Gyermek kamaraszínházi előadások 3-10 éves kori. Écsi Gyöngyi: Szőlőszem Kálmán – interaktív meseelőadás.
CELLDÖMÖLK
Október 11., szombat 18 óra – Soltis Lajos Színház: Balladák férfi és női hangra. Soltis Lajos Színház × Komp Kollektíva.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Október 10-12., péntek-vasárnap – Oladi Technikum: Oladi Díszmadár Kiállítás.
- Október 10., péntek 17 óra - Berzsenyi Dániel Könyvtár: Indulás az űrbe! Vetítettképes előadás az űrhajózásról. Izgalmas kísérletek, interaktív bemutatók. Magyar űrhajósunk, Kapu Tibor kalandjai az ISS-en. Űrkaland minden korosztálynak a Magyar Űrkutatás Napja alkalmából. Az előadás házigazdái: Sinkó Andrea matematika–fizika és Kovacsics Bernadett biológia-kémia szakos tanárnők.
- Október 10., péntek 17 óra – Bartók Terem: Tari Annamária Szombathelyen. Hol a boldogság mostanában? AI és az életünk.
- Október 11., szombat 9-12 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: Gyékény madárka.
- Október 11. szombat 18 órától – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Éjszaka a könyvtárban. 18. órától Törökidő – könyvek a 16-17. századból; csillámtetkó; bőrékszer készítés; Vidám fák - Varázsoljunk lombkoronát festékkel, vattapálcikával!; Űrhajós papírjáték készítés - Irány az Univerzum Szabó Erzsébet közreműködésével; Strauss-kvíz; Keresd meg a szülinapod! - A régi anyakönyvi hírek felkutatásában segítenek Ősze Mária és Boros Bálint; Színes könyvjelzők - Ne aludj, olvass! Készítsd el egyedi könyvjelződet Szűcs-Szabó Krisztiánné segítségével!; Jósda, avagy Boszi seprűnyélen; játékos próbatételek: bátorság, figyelem, türelem; Felbukkan egy graffaló - Játék fénnyel, árnyékkal, graffalóval; Tábortűz dalok; Mentális egészség teszt. 19, 21, 23 óra Így készül a könyv - A kötészeti munka fortélyait Németh Gabriella és Kaczmarskiné Nagy Valéria mutatják meg. 18.30-kor „Ki mit tud” a könyvtár helyismereti gyűjteményéről. 19 órakor Táncház kicsiknek és nagyoknak. A talpalávalót a Boglya népzenei együttes húzza, a lépéseket Horváth Győző és felesége, Pintér Andrea tánctanárok mutatják. A házigazda Tóthné Gyuricza Ágnes. 20.30-kor Strauss 200 – Keringőest. 19.30-kor Gyertek játsszani! A szombathelyi Ratmayer Társasjáték Kávézó családi társasjátékokat bemutató kitelepülése. 20 órától CineMánia - filmes játék a médiatárban. 20.30-kor Három, kettő, egy – kvíz! Játékos helyismereti vetélkedő egyéneknek és csapatoknak; Pincétől padlásig – könyvtári séta.
- Október 12 ., vasárnap 7.30-11.30 - Szombathely Városi Vásárcsarnok Hunyadi út felőli kiscsarnoka: Hacuka Közösségi Vásár. Máris itt a hónap második vasárnapja, és azzal együtt az újabb Hacuka közösségi vásár. Az árusok asztalain gardróbürítésből származó használt, de minőségi női- és férfiruhákat, gyermekruhákat, játékokat, könyveket, lakásdekorációs kellékeket és minden egyéb hasznos holmit kínálnak.
- Október 13-17., hétfő-péntek 9-17 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Kézműves sorozatok: Kukorica kalandok. Őszi kézműves foglalkozások óvodás és iskolás csoportoknak.
- Október 13-17., hétfő-péntek 9-16 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Együtt élünk! - Látássérültek szemléletformáló programja. A Látássérültek Vas Vármegyei Egyesület szemléletformáló rendezvényt szervez elsősorban általános és középiskolás diákoknak. Az Agora – Művelődési és Sportházban berendezett „sötét szoba” lehetőséget teremt a résztvevők számára, hogy megtapasztalják a látás hiányával együtt járó kihívásokat, megismerjenek néhányat azok közül a technikák közül, melyekkel a vakok és gyengénlátók teszik könnyebbé mindennapjaikat. A sötétszoba kihívásai mellett interaktív kiállítás (szimulációs szemüvegek, hangfelismerés, beszélő- és tapintható eszközök, fehérbotos közlekedés, vakvezető kutyás program) is várja az érdeklődőket. Kísérő program: Így látjuk mi - Kuglicz Kata kiállítása.
- Október 14., kedd 17 órától – ELTE SEK díszterem: Mindennapi függőségeink. Zacher Gábor előadása.
- Október 14., kedd 18 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Orvos-Tóth Noémi előadása. Hogyan törjük meg az örökölt családi mintákat?
- Október 15., szerda 17 óra – Agora – Művelődési- és Sportház: Filmklub – Testről és lélekről. Enyedi Ildikó filmje. Vendég: Vágvölgyi András.
- Október 15., szerda 19 óra - Agora – Művelődési- és Sportház: Savaria Slam Poetry. Októberi klubest, téma: FALAK.
- Október 16., csütörtök 16.30 óra – Megyeháza: Az 1956-os forradalom szombathelyi helyszínei. Megemlékezve az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeiről séta lesz a városban, felkeresve a kulcsfontosságú helyszíneket. A programon Tóth Kálmán múzeumpedagógus mesél a városban történtekről. Találkozó a Megyeháza előtt 16.30-kor.
- Október 16., csütörtök 19 óra – Grund Pub (Kőszegi utca 9.): Kocsma Quiz. A játékmester Meskó Krisztián, aki gasztronómiai tematikával készül a jeles estére. A győztes csapat egy választott üveg borral gazdagodik a kínálatból.
SÁRVÁR
- Október 10., péntek 17 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: Horvátország szép városai, gyönyörű vidékei - Martos Gábor élménybeszámolója.
- Október 11., szombat 15 órától – Nádasdy-vár hátsó terme: Kukoricafesztivál. A Magyar Vöröskereszt Sárvár Települési Alapszervezete. Lesz táncház, rajzpályázat eredményhirdetése, csuhébaba készítés, kézműves foglalkozás, népi gyermekjátékok.
KŐSZEG
Október 14., kedd 18 óra - Jurisics-vár lovagterem: "Csípem, vagy nem csípem?" Dr. Csaba Miklós gyógyszerész kullancsokról szóló előadása. Az érdeklődők megismerkedhetnek a kullancs-terjesztette fertőző betegségekkel és az ellenük történő védekezés lehetőségeivel.
KÖRMEND
Október 16., csütörtök 17 óra – Sinkovits Imre Filmszínház: Körmendi Világjárók – Kerékpárral Kenyában. Előadó: Puskás Zoltán, biciklis túrázó.
VELEM
Október 11-12., szombat-vasárnap: 32. Velemi Gesztenyenapok gasztronómiai, hagyományőrző ünnep és vásár. Hagyományos módon sül majd a gesztenye, kirakodóvásár és fellépők várják a vásári forgatagba érkezőket október 11-12-én, szombaton és vasárnap a 32. Velemi Gesztenyenapokon. Szombaton 12 órakor az ünnepélyes megnyitó után Márh Vi, a Virtuózok idei versenyzője, helyi tehetség lép fel, 13 órakor Határtalan Dallamok – győri harmonikás csapat érkezik. 14 órakor Sorokmenti Rekettyés Sorkikápolna – Kápolnai Boszorkák című előadást láthatjuk. Délután fellép még a Galaxy Akrobatikus Rock&Roll Klub, a szerdahelyi Kaméleon Színjátszókör, 16 órakor a Sons Left Behind koncertezik, 17 órakor a TNT Track koncertjét hallhatja a közönség. Különlegességként érkezik a Gesztenyenapokra szombaton a Fradi Kamion, amely több érdekes dolgot rejt, múzeum, shop és egy fotósátor is várja a szurkolók táborát. Vasárnap 12.30-kor Néptáncfesztivál kezdődik újdonságként a Gesztenyapokon. A Flórián Tűzoltó Férfikar éneke után fellépnek a Buccsi Rezedák, Vadrózsa Népdalkör, a Csalafinták, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a Derű Néptáncegyüttes, a Vadhajtás Néptáncegyüttes, a Velemi Néptáncegyüttes, majd a Komárom Táncműhely zárja a napot, kísér Lakatos Áron zenekara. 17 órától Táncház kifulladásig Kovács Ferenc vezényletével. A fesztivál népzenekara a Boglya Együttes. A Gyerekudvarban szombaton és vasárnap délután jelen lesz a Mond(m)óka játszótér népi játékokkal és ugrálóvár. A Stirling-villa udvarán hagyományos mesterségek bemutatója a Velemi Stúdió tagjaival, jubileumi kiállítás az 50 éves évforduló alkalmából; vásári forgatag kézműves termékekkel, ékszerekkel, ajándékokkal a gesztenye, a hagyományok és a felejthetetlen közösségi élmények ünnepén.
GENCSAPÁTI
Október 11., szombat: Gencsapáti szüreti felvonulás. A hagyományoknak megfelelően szüreti felvonulást és mulatságot rendeznek Gencsapátiban, amelyre minden érdeklődőt és felvonulót várnak - előzetes regisztrációval. A szüreti felvonulás kezdete 13 óra.
BOBA
Október 11., szombat: Szüreti felvonulás és mulatság. 13.30-kor gyülekező a Rákóczi utca 70., udvarán. 14 órakor indul a szüreti felvonulás, idén is érkezik a DOTTO kisvonat. A felvonulás után zenés vacsora a kultúrházban. Este bál, zenél a Tandem Zenekar.
KIÁLLÍTÁS
SZOMBATHELY
- Október 14., kedd 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Emlékjelek kiállításmegnyitó. Vecsera Erika Emlékjelek című kiállításának megnyitója. Köszöntőt mond: Dr. Baráthné Molnár Mónika, könyvtárigazgató. Megnyitja: Benke Éva, Radnóti-díjas tanár. Kapcsolódó rendezvény: Kegyeleti séta a Szent Márton utcai temetőben október 29-én, szerdán 16 órakor. Találkozó a temető bejárata előtt. A Szombathelyi Szépítő Egyesület, a Vasi Múzeumbarát Egylet és a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja közös programja. A sétát vezeti Orbán Róbert helytörténeti kutató.
- Október 16., csütörtök 17 óra – Schrammel-gyűjtemény: Közkinccsé lettek – új darabok a Savaria Múzeum gyűjteményében 2020-2025. Kiállításmegnyitó. Az elmúlt öt év során a Savaria Múzeum gyűjteményei több mint 70 ezer műtárggyal gazdagodtak. Közülük a legkülönlegesebb darabokat mutatják be. Régészeti leletek, néprajzi, helytörténeti és természettudományi tárgyak, képző- és iparművészeti alkotások és történeti dokumentumok jelzik a gyarapodás sokrétűségét. A kiállítás célja, hogy érzékeltesse e gyarapodás jelentőségét, és rávilágítson arra, miként válik a gyűjtemény folyamatosan élő örökséggé. Köszöntőt mond: Csapláros Andrea, múzeumigazgató; Horváth Soma, alpolgármester. A kiállítást megnyitja: Dr. Vig Károly, tudományos igazgatóhelyettes. A kiállítás 2026. január 31-ig tekinthető meg.
- Október 16., csütörtök 17.30 óra – Víztorony: Mezsgye. Tóth Viki tervezőgrafikus kiállítása.
TÚRA
CELLDÖMÖLK
- Október 11., szombat 10 óra – Vulkánpark: Őszi vulkántúrák a Ság hegyre. A tűzhányók birodalmán túl a hangulatos, szép őszi tájat is bejárják. Indulás a Vulkánpark épületétől.