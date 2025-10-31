október 31., péntek

Farkas névnap

Körkép

1 órája

Programajánló: Halloween, koncertek és őszi túrák Vas megyében

Címkék#hétvégi programajánló#kulturális programajánló#Pál Feri#programajánló#Vadkert Major#halloween

Boszorkányok, lámpások, koncertek és őszi kalandok várják a hétvégén a Vas megyeieket. Programajánlónkban a halloweeni programok mellett koncerteket és túrákat is megtalálhatsz.

Ezen a héten programajánlónkban bejárhatjuk a vármegyét Szombathelytől Szalafőig: lesznek halloweeni programok, családi túrák, koncertek és jótékonysági események is.

Programajánló: halottak napját halloweeni programok előzik meg Vasban is
Fotó: Illusztráció/Unger Tamás

Íme, e heti programajánlónk:

KONCERT

SZOMBATHELY

  • Október 31., péntek 16 óra – MMIK Caffe: Zaporozsec mini akusztik. Mi fér bele 30 percbe? Eljátszanak néhány dalt, például a legújabbat is és megosztanak pár információt az év végi klubkoncertekről és helyszínekről.
  • November 1., szombat 19.30-tól – Végállomás Klub: Platon Karataev koncert. Vendég: Törzs.

KÖRMEND

November 1., szombat 18.30 órától – Korona pince: Mátyás Attila Band / River Runners / Feel Good. Kapunyitás: 18.30 órakor. Feel Good: 19 óra. Mátyás Attila Band: 21 óra. River Runners: 23 óra.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

  • November 3., hétfő 19 óra – AGORA – Művelődési- és Sportház: Pál Feri: Ezt kerestem! Hogyan élhetnék úgy, ahogyan érdemes?
  • November 4., kedd 17.30 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: Világjárók: Rejtélyek nyomában – Körutazás Peruban. Előadó: Király Péter, gyermekorvos.
  • November 4., kedd 18 óra – ELTE SEK C-épület Nagyelőadó: Kovács Péter Pihenés helyett: Hawaii (2. rész) előadása. A Magyar Földrajzi társaság Nyugat-magyarországi Osztálya eseménye.

SÁRVÁR

  • Október 31., péntek 17 órától – Vadkert Major: Halloween a Vadkert Majorban. Amikor a nap lemegy, a töklámpások fénye életre kel és a Vadkert Major megtelik boszorkányokkal, hős lovagokkal, apró szörnyekkel és mindenféle rémséges jófejjel. Programok: 17 órától kinyílik a kapu a mókába: titkokkal teli gyereklabirintus; dobozdobálás, hogy legyen mivel hencegni; horgászat, ahol szellemes zsákmányra számíthatsz; tökfaragás - egyszerre max. 8 kis művész faraghat; zsákbafutás, babzsákdobálás, discgolf - ki mire vállalkozik, a bátorságnak nincs korhatára. 17.15-től megérkeznek a seprűk és a pónik: 18.30 és 20.30 óra jelmezverseny. Két varázslatos fordulóban a legijesztőbb, a legötletesebb és a legcukibb szellemlakót keresik. A nyeremény természetesen csoki és meglepetés. „A kísértet nyomában” – Kincskereső rejtély: gyűjtsd össze a titkos jeleket a birtokon! Zene végig, hogy libbenjen a köpeny, őrjöngjenek az ördögfiókák és a felnőttek is elfeledjék egy estére, hogy hol hagyták a gondokat. Halloweeni büfé: különleges meleg- és hidegfalatokkal; forró italokkal, csábító édességekkel. Rossz idő esetén az étterem válik szellemkastéllyá: tökfaragással, színezéssel, jelmezversennyel, teljes büfékínálattal.
  • November 5., szerda 17 óra – Nádasdy-vár könyvtára: Zenei klub: Zenei időutazás fuvolával és klarinéttal. Vida-Tóth Viktória és Németh Kornél előadása.

KŐSZEG

Október 31., péntek 17 óra – Jurisics-vár: Halloweeni tökfaragás kicsiknek és nagyoknak. Mindenki hozzon magával tököt és faragáshoz szükséges eszközöket! A hangulatos kézműveskedés mellett a résztvevők hallhatnak pár szót a Halloween rejtélyes eredetéről és a helyi kelta vonatkozásairól. Bizony Kőszegen és környékén is éltek hajdan kelták! A tökfaragás után mindenkit invitálnak egy kis jelmezes városi sétára!

SZENTGOTTHÁRD

  • Október 31., péntek 16 óra - Színház előtti tér és Szentgotthárd különböző pontjai: Tökparty Szentgotthárdon. Programok: 16 órától vidám, családi délután: arcfestés és csillámtetoválás, tökfaragás, jelmezverseny, kézműves- és ügyességi foglalkozások kicsiknek és nagyoknak. 18 órától – A rejtélyes és varázslatos küldetés: indulj el Szentgotthárd utcáin, kövesd a nyomokat, fejtsd meg a titkokat és légy részese az év legizgalmasabb halloween kalandjának! A város ilyenkor életre kel… csak a legbátrabbak járják végig az utat! Minden korosztályt szeretettel várnak! A legjobb jelmezeket díjazzák! Finomságok, forró tea és felejthetetlen hangulat garantált!
  • November 1., szombat 11 óra - Széll Kálmán tér: Férfiak, térdre! Az ötlet Csíksomlyóról és aztán Budapestről érkezett; a Szombathelyi Egyházmegyében egyelőre csak a Rába-parti városban van ilyen kezdeményezés. Ennek lényege, hogy férfiemberek összegyűlnek minden hónap első szombatján; közösségben, jó kedvvel. És olyant tesznek, amit máskor a teremtés koronái igencsak ritkán – vagy talán sohasem?

VASSZÉCSENY

  • Október 31., péntek 17 órától – Ó-Ebergényi kastély parkja: Rémsétány. Több állomáson lesznek feladatok kicsiknek és nagyoknak (felnőtteknek is). Térkép segítségével lehet haladni az útvonalon, melyet a Halloween hangulata színesít majd. Lehetőség lesz egy halloweenes szelfisarokban az este emlékére fotók készítésére. A feladatok végeztével indul a megérdemelt buli a tábortűz körül, ahol jelmezekben körbetáncolnak és megünneplik a játék sikerét. A beöltözőknek nagyon örülnek! Nézd meg milyen egy kastélypark Halloween hangulatban! A helyszínen kaphatóak lesznek forró italok, hot-dog, popcorn, spirálburgonya, zsíros deszka.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY

November 4., kedd 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Táborzárás a Balatonnál kiállításmegnyitó. Balatoni témák a Vasvári Békeház Képzőművészeti Gyűjteményéből. Megnyitja Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész. Közreműködik Flier Edit zongoraművész és Császár János hegedűművész. A tárlat megtekinthető november 28-áig.

TÚRA

SZOMBATHELY

Október 31., péntek 18 órától – szombathelyi Emlékmű: Tök-jó Halloween-túra. Kedves kis Szellemek és Boszorkánytanoncok! Induljatok el az Emlékműtől és járjátok végig a titokzatos Kísértet-parkot, a félelmetes Zombik-sétányát, a rejtélyes Boszorkány-tanyát! A Csónakázótó, az Emlékmű és a Sportliget környéke varázslatos helyszínekké változva vár rátok! Útközben az ellenőrzőpontokon egy kis borzongás várható ugyan – de ne féljetek, a jókedv és a bátorság garantáltan végigkísér! Hozzatok magatokkal lámpást, jelmezt, no meg egy kis bátorságot, és csatlakozzatok egy igazán Tök-jó Halloween-túrára! Rajt-cél: Szombathely, Emlékmű. Indulás: 18-19 óra között. Jelmezben érkezőknek külön meglepi! Táv: 5,1 km.

SZALAFŐ

November 2., vasárnap 10 órától: Őrség x Mélyből a fénybe - közösségi jótékonysági gyalogos és kutyás túra. A Buzgómócsingok Egyesület szeretettel hív mindenkit, aki hisz abban, hogy a közösség ereje képes fényt gyújtani a lélekben a legmélyebb sötétségben is. A befolyt összegből két fontos ügyet támogatnak: az Állatvédők Vasi Egyesülete számára gyűjtenek téli élelmezésre, jó minőségű tápokra, eledelekre. A szeretteik elvesztésével küzdő családokat és közösségeket is támogatják – olyan programokat finanszíroznak, amelyek élményeken keresztül segítenek a gyász feldolgozásában és a lelki regenerálódásban. A túra részvételi díja: ötezer forint. Lurkóknak ingyenes! Tartalmazza a reggeli termelői falatkákat a szalafői termelői piacról, forró almalevet/fűszeres tökös latte-t/kurkumás arany latte-t/forraltbort/pálinkát. Az esemény célja együtt tenni a mentális egészség védelméért, a gyász feldolgozásáért, és a lelkierő megerősítéséért.

 

