Programajánló: Halloween, koncertek és őszi túrák Vas megyében

TÚRA

SZOMBATHELY

Október 31., péntek 18 órától – szombathelyi Emlékmű: Tök-jó Halloween-túra. Kedves kis Szellemek és Boszorkánytanoncok! Induljatok el az Emlékműtől és járjátok végig a titokzatos Kísértet-parkot, a félelmetes Zombik-sétányát, a rejtélyes Boszorkány-tanyát! A Csónakázótó, az Emlékmű és a Sportliget környéke varázslatos helyszínekké változva vár rátok! Útközben az ellenőrzőpontokon egy kis borzongás várható ugyan – de ne féljetek, a jókedv és a bátorság garantáltan végigkísér! Hozzatok magatokkal lámpást, jelmezt, no meg egy kis bátorságot, és csatlakozzatok egy igazán Tök-jó Halloween-túrára! Rajt-cél: Szombathely, Emlékmű. Indulás: 18-19 óra között. Jelmezben érkezőknek külön meglepi! Táv: 5,1 km.

SZALAFŐ

November 2., vasárnap 10 órától: Őrség x Mélyből a fénybe - közösségi jótékonysági gyalogos és kutyás túra. A Buzgómócsingok Egyesület szeretettel hív mindenkit, aki hisz abban, hogy a közösség ereje képes fényt gyújtani a lélekben a legmélyebb sötétségben is. A befolyt összegből két fontos ügyet támogatnak: az Állatvédők Vasi Egyesülete számára gyűjtenek téli élelmezésre, jó minőségű tápokra, eledelekre. A szeretteik elvesztésével küzdő családokat és közösségeket is támogatják – olyan programokat finanszíroznak, amelyek élményeken keresztül segítenek a gyász feldolgozásában és a lelki regenerálódásban. A túra részvételi díja: ötezer forint. Lurkóknak ingyenes! Tartalmazza a reggeli termelői falatkákat a szalafői termelői piacról, forró almalevet/fűszeres tökös latte-t/kurkumás arany latte-t/forraltbort/pálinkát. Az esemény célja együtt tenni a mentális egészség védelméért, a gyász feldolgozásáért, és a lelkierő megerősítéséért.