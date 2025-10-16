P. Mobil és 4S Street koncert, Mező Misi-est és Ákos-film – ez vár rád

SÉ

Október 21., kedd 20 óra – Szent Kereszt Templom: Pindroch Csaba Sében. Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész, számtalan színdarab és film főszereplője, szereplője. Nős, négy gyermek édesapja. 2021-ben a Budapesten rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik hírnöke volt.

BOZSOK

Október 18., szombat 14 órától – Laci Pajtás: Bozsoki Őszi Vigadalom. Vásári forgatag a pajtaudvaron: Laci Pajtás helyben sütött töpörtyűje; Süti Anyó kukoricamaléja és kemencés langalló tök-kenettel; díszek, termésbábok, koszorúk, kopogtatók Horváth-Merics család manufaktúrája (Bozsok); kézzel készült használati és dekorkerámiák Karsai Kata keramikus (Bozsok); a kukoricacsuhé világa - csutkababakészítés Horváth Ágota népi iparművész (Velem); gesztenyesütés, lekvárok és dísztök vásár Jagodics-Mersich család. Színpadi kavalkád a sátorban - megnyitó 16 óra. 16 órakor Bozsok SE U14 Mez átadás. 16.30-kor Móka Palota - zenés interaktív buborék show. 17.30-kor Bozsoki Dalárda - kreatív népdalcsokor. 18.30-kor tombolasorsolás. 19 órakor Sunday Brunch – rockzenekar. 20.30-kor Kvarc Duó - slágerek, örökzöldek a 60-as évektől.

KŐSZEG

Október 22., szerda 16 óra – Jurisics vár lovagterme

Kőszeg Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 69., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 36. évfordulója alkalmából hívja közös emlékezésre a város lakóit. Az ünnepi megemlékezésen Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mond beszédet. A műsorban közreműködnek a Budaker Gusztáv Zeneiskola AMI tanulói, a Concordia-Barátság Énekegyesület, valamint a Dance Jam táncegyüttes. A programot követően koszorúzással tisztelegnek Tornay Endre András ’56-osok Emlékoszlopánál (Kethelyi út), ahol közreműködik a Kőszeg Város Fúvószenekara.

JÁNOSHÁZA

Október 22., szerda 11 óra – Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme (Bajcsy-Zs. u. 2.)

„13 nap, ami megforgatta a világot” – e mottóval hívja közös emlékezésre a város lakóit Jánosháza Város Önkormányzata és a Szent Imre Általános Iskola. Az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseire rendezett ünnepségen Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke mond ünnepi beszédet. A program része az „Adj békét Uram!” című előadás, amelyet a Szent Imre Általános Iskola diákjai adnak elő. A megemlékezést koszorúzás zárja az ’56-os katona emlékművénél.