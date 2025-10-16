1 órája
P. Mobil és 4S Street koncert, Mező Misi-est és Ákos-film – ez vár rád
Koncertek, színházi esték, filmvetítések és őszi kavalkád várja a közönséget a hétvégén Vas megyében. Ez a programajánló segít eligazodni a legizgalmasabb események között.
Ha szívesen kapcsolódnál ki a hétvégén, bőven van miből választani: Szombathelyen legendás zenekarok és közkedvelt előadók lépnek színpadra, míg a megye kisebb településein meghitt közösségi rendezvények várják a látogatókat. Programajánló rovatunkban összegyűjtöttük a legjobb koncerteket, színházi előadásokat, filmvetítéseket és családi eseményeket október közepére.
Programajánló: Ákos-film, Magna Cum Laude-történetek és P. Mobil-hangulat a hétvégén
KONCERT
SZOMBATHELY
- Október 17., péntek 20.30 óra – Végállomás Klub: P. Mobil koncert. Vendég: Rock 'N Roll Monkey.
- Október 17., péntek 21 óra – MMIK Caffe: Analog Balaton koncert.
- Október 23., csütörtök 20 óra – Végállomás Klub. 4S Street koncert.
SZENTGOTTHÁRD
Október 18., szombat 16 óra - Szlovén Kulturális és Információs Központ konferenciaterme: Őszköszöntő énekkari hangverseny.
SZÍNHÁZ
SZOMBATHELY
- Október 18., szombat 18 óra – MMIK: MMIK Ősz: „Te rongyos élet” – Nagy Ibolya megálmodott egy operettet, ezzel tér haza szülővárosába.
- Október 19., vasárnap 10 óra - Mesebolt Bábszínház, Gazdag Erzsi terem: Papírvarázs pöttöm színház.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Október 17., péntek 18 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: 15. Mozinet Filmnapok. Árva – magyar dráma (132 perc).
- Október 17., péntek 18 óra – MalomPub: Gulyás Michelle a Malomban. A párizsi olimpia öttusa bajnoka élménybeszámolója – kérdezni is lehet az olimpiai aranyérmestől.
- Október 18., szombat 9-12 óra – AGORA – Művelődési- és Sportház: Kézműves Kuckó. Téma: Befőttesüveg festés.
- Október 18., szombat 11 óra – Harmónia Kutyavilág: Mentett Szívek Napja. Két éves a Harmónia Kutyavilág SE. Programok: 11 órakor gyülekező. 11.20-tól bemutatkozik a Harmónia. 11.30-kor szabad foglalkozás, nevezés. 12 órakor ügyességi játékok. 13.15-kor ReFlex Kutyafizió előadás. 14.30-kor kutyaszépségverseny. 15.30-kor díjazás. 16 órakor tombola. 17.20-kor ünnepi torta. A tombola teljes bevételével a Fekete István Állatvédő Egyesületet támogatják.
- Október 18., szombat 16-19 óra – Víztorony: Déri Anna: Kartempó című verseskötetének bemutatója. Könyvklub 9700. Déri Anna (Körmend, 2002) költő, kulturális újságíró, politológus. Szövegeit eddig az Apokrif, a Litera, a Csillagszálló, az Irodalmi Szemle, a Forrás, a Szépirodalmi Figyelő, a Pannon Tükör és a Népszava közölték. A beszélgetést Stankovits Bori moderálja.
- Október 18., szombat 18 óra – AGORA – Művelődési- és Sportház: „Tornyot raktam” – az Ungaresca Táncegyüttes jubileumi műsora. A néptáncgála két részben eleveníti fel a legendás táncegyüttes hét évtizedes történetét.
- Október 18., szombat 18 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. Közönségtalálkozóval egybekötött vetítés. Légy részese egy különleges élménynek: közönségtalálkozóval egybekötött vetítés. A film bepillantást enged Magyarország egyik legnépszerűbb előadóművészének életébe és pályájába – a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier csúcspontjain át a legszemélyesebb pillanatokig. Archív felvételek, legendás slágerek, őszinte vallomások – egy formálódó életút története a vásznon. A vetítés után közönségtalálkozó Ákossal és az alkotókkal!
- Október 21., kedd 17 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: Világjárók – Tivoli és teherhajók. Előadó: Király Márton újságíró, nemzetközi borszakértő.
- Október 22., szerda 19 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: Mező Misi: Mesélő. A Magna Cum Laude énekesének igaz történetei gyermekkorától napjainkig a hozzájuk kapcsolódó dalokkal.
SÁRVÁR
- Október 18., szombat 18 órától – Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: Zenés éjszakai fürdőzés.
- Október 21., kedd 18 óra – ZeneHáza: Civil estek. A világegyetem szépsége és haszna. Vendég: Szabó M. Gyula. A Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület következő vendége Dr. Szabó M. Gyula, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója, egyetemi tanár, az MTA doktora.
KÖRMEND
Október 18., szombat 16.30 óra – Batthyány Örökségközpont: Brandnyúl minidisco.
KŐSZEG
Október 18., szombat 18 óra – Kőszegi Várszínház: Tvrtko a Föld körül. Vujity Tvrtko estje rengeteg kalanddal, hatalmas optimizmussal és motivációval, valamint a legyőzhetetlenség erejével. Egy világgá ment riporter elképesztő élete és történetei, amelyekkel szeretné jobbá tenni mindenki életét.
SÉ
Október 21., kedd 20 óra – Szent Kereszt Templom: Pindroch Csaba Sében. Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész, számtalan színdarab és film főszereplője, szereplője. Nős, négy gyermek édesapja. 2021-ben a Budapesten rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik hírnöke volt.
BOZSOK
Október 18., szombat 14 órától – Laci Pajtás: Bozsoki Őszi Vigadalom. Vásári forgatag a pajtaudvaron: Laci Pajtás helyben sütött töpörtyűje; Süti Anyó kukoricamaléja és kemencés langalló tök-kenettel; díszek, termésbábok, koszorúk, kopogtatók Horváth-Merics család manufaktúrája (Bozsok); kézzel készült használati és dekorkerámiák Karsai Kata keramikus (Bozsok); a kukoricacsuhé világa - csutkababakészítés Horváth Ágota népi iparművész (Velem); gesztenyesütés, lekvárok és dísztök vásár Jagodics-Mersich család. Színpadi kavalkád a sátorban - megnyitó 16 óra. 16 órakor Bozsok SE U14 Mez átadás. 16.30-kor Móka Palota - zenés interaktív buborék show. 17.30-kor Bozsoki Dalárda - kreatív népdalcsokor. 18.30-kor tombolasorsolás. 19 órakor Sunday Brunch – rockzenekar. 20.30-kor Kvarc Duó - slágerek, örökzöldek a 60-as évektől.
KŐSZEG
Október 22., szerda 16 óra – Jurisics vár lovagterme
Kőszeg Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 69., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 36. évfordulója alkalmából hívja közös emlékezésre a város lakóit. Az ünnepi megemlékezésen Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mond beszédet. A műsorban közreműködnek a Budaker Gusztáv Zeneiskola AMI tanulói, a Concordia-Barátság Énekegyesület, valamint a Dance Jam táncegyüttes. A programot követően koszorúzással tisztelegnek Tornay Endre András ’56-osok Emlékoszlopánál (Kethelyi út), ahol közreműködik a Kőszeg Város Fúvószenekara.
JÁNOSHÁZA
Október 22., szerda 11 óra – Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme (Bajcsy-Zs. u. 2.)
„13 nap, ami megforgatta a világot” – e mottóval hívja közös emlékezésre a város lakóit Jánosháza Város Önkormányzata és a Szent Imre Általános Iskola. Az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseire rendezett ünnepségen Bors Géza, a Jánosházi Honismereti Egyesület elnöke mond ünnepi beszédet. A program része az „Adj békét Uram!” című előadás, amelyet a Szent Imre Általános Iskola diákjai adnak elő. A megemlékezést koszorúzás zárja az ’56-os katona emlékművénél.
KIÁLLÍTÁS
SÁRVÁR
Október 17., péntek 17 óra – Nádasdy-vár: Lételemek. Molnár Ibi kiállításmegnyitója. A Galeria Arcisban nyíló új kiállításán a művésznő legfrissebb, természet ihlette alkotásait ismerhetjük meg. A kiállítást Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ programigazgatója nyitja meg. Közreműködik Tőtős Hortenzia. A kiállítás megtekinthető november 28-áig.
SZENTGOTTHÁRD
Október 20., hétfő 17 óra - Szlovének Háza: Magda Salamon Színes lábnyomok című kiállításának megnyitója.