Programajánló: vásári forgatag Sárváron és Kőszegen - jön az UFO és a Groovehouse
Vásári forgatagoktól lesz hangos a hétvége, de érkezik az UFO, a Groovehouse és Thuróczy Szabolcs is. Programajánlónkban hozzuk a részleteket.
Kőszegen és Sárváron a hétvégén vásárt tartanak, lesz falusi disznóvágás Vasszécsenyben, Táplánszentkeresztre pedig megérkezik a Halloween. Részletek a programajánlóban.
Hozzuk e heti programajánlónkat:
KONCERT
SZOMBATHELY
- Október 24., péntek – Szimfónia Kávézó: Bolondok Aranya szülinapi albumváró koncert.
- Október 25., szombat 23 órától – Palace Iron: Retro forradalom. UFO és Groovehouse koncert. Program: éjfélkor UFO, 1.30-kor Groovehouse.
- Október 26., vasárnap – Végállomás Klub: Hibushibire koncert. Folytatódik a Végállomásban a nyáron megkezdett japán vonal. Vendég: HairyDelRay live act, Laura Palmerz (Szombathely). Kapunyitás: 17 óra. 17 órakor HairyDelRay live act. 18.30-kor Laura Palmerz. 19.30-kor Hibushibire.
SZÍNHÁZ
SZOMBATHELY
- Október 26., vasárnap 10 óra – Mesebolt Bábszínház: Színes mese, pöttöm színházi előadás. Ajánlott életkor: 1-4 évig.
- Október 27., hétfő 19 óra Weöres Sándor Színház: Egy életem: Thuróczy Szabolcs. Ebben a sorozatban híres művészek mesélnek az életükről, a számukra meghatározó pillanatokról és kalandokról. Stand up? Monodráma? Élettörténet? Mindezek keveréke. Itt a forgatókönyvet valóban az élet írja. Személyesség, humor, kitárulkozás - ezek az Egy életem előadások kulcsszavai.
- Október 28., kedd 19 óra – AGORA – Művelődési- és Sportház: Pintér Béla és Társulata: Réka és az oltatlanok.
RENDEZVÉNY
SZOMBATHELY
- Október 24-31., péntek-péntek 13-17 óráig – KRESZ-park: Nyitva a KRESZ-park Szombathelyen az őszi szünetben! Nyitva minden nap (vasárnap és hétfőn is) 13-17 óráig. Esőmentes időben! Gyere el még egy utolsó kört tekerni, mielőtt a park téli pihenőre megy!
- Október 25., szombat 9-12 óráig – AGORA – Művelődési- és Sportház: Kézműves kuckó. Téma: Tökfaragás.
- Október 27-31., hétfő-péntek – Agora – Művelődési- és Sportház: Őszi alkotóház – szülő-gyerek szünidei workshopok. A 3 órás workshop ideje alatt két alkotás elkészítésére van lehetőség. Választható workshopok: október 27. hétfő – Natúrkozmetikum-, illatszerkészítés: szappan, levendulagyurma, fürdőgolyó, fürdősó. Október 28. kedd – Kerámiafestés: reggeliző szett. Október 29. szerda – Őszi ajtódísz és mécsestartó. Október 30. csütörtök – Hagyományos és újszerű: ütőfás és rátét díszes mézeskalácsok. Október 31. péntek – Kerámia workshop: mécses és cukorkatartó agyagból.
- Október 27., hétfő 18 óra – AGORA – Savaria Filmszínház: A művészet templomai. Exhibition: Az impresszionizmus hajnala (Dawn of Impressionism: Paris 1874) angol dokumentumfilm (90 perc). A film előtt bevezetőt mond Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész.
- Október 27., hétfő 19 óra – MMIK: Jókai és kortársai – Így szerettek, így mulattak című előadás.
- Október 28., kedd 18 óra - AGORA – Savaria Filmszínház: Depeche Mode: M koncertfilm. Egy különleges utazás a mozivásznon a mexikói kultúra halálhoz való viszonyának mélyére, amelyet a Depeche Mode ikonikus fellépései kereteznek a 2023-as Memento Mori turné során.
- Október 29., szerda 16 óra – Szent Márton Temető: Névtelenek és elfeledettek sírjai. Temetői séta Mindenszentek és Halottak napja előtt. A séta során hét helyszínt keresnek fel, ahol egy-egy vers vagy prózarészlet hangzik el. Közreműködnek a Vasi Múzeumbarát Egylet versmondó körének tagjai. A sétát Orbán Róbert vezeti. Találkozás 16 órakor a Szent Márton utcai temető bejáratánál.
SÁRVÁR
- Október 24-25., péntek-szombat: Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásár. Idén is megrendezik a Simon-Júdás vásárt Sárvár belvárosában. Már pénteken 18 órától kinyitnak a vendéglátóegységek a vásár területén, ilyenkor hagyományosan a sárváriak látogatnak ki nagy számban a vásárba. Szombaton pedig többszáz árus kínálja portékáit a belvárosban. Zenés rendezvények pénteken a Várparkolóban felállított Nagyszínpadon: 20-22 óráig Dj Shepherd. 22-23 óráig sztárvendég: DJ Szatmári és Szakos Andi. 23 órától kifulladásig Dj Shepherd. Szombaton a Várparkoló Nagyszínpadán: 11-17 óráig Spectrum Band. 14-15 óráig Luji zenés műsora. FolkUdvar a Herpenyő zenekarral – Batthyány utca 29., volt zárda kapualja: 10 órától kifulladásig.
- Október 29., szerda 17 óra - Nádasdy Kulturális Központ könyvtára: Egészségklub. Kecskés Andrea természetgyógyász, életvezetési tanácsadó Amikor megáll az idő: énidő és elvonulás a mindennapokban című előadása.
Itt vannak a legfontosabb információk a sárvári Simon - Júdás kirakodóvásárról
KŐSZEG
Október 24-26., péntek-vasárnap: Orsolya Napi Vásár. A Civil Ízek Utcájában (Vár melletti Diáksétány) pénteken és szombaton Civil Főzőverseny és délidőben kóstoló! Szombaton a KÖSZHÁZ-ban (Jurisics vár külső udvar) „Ízek az Alpokaljáról, Ízek az Írottkő Natúrparkban”. 10-12 óráig nevezés a KÖSZHÁZ-ban, 15 órától kóstoló támogatói jegy vásárlásával az Írottkő Natúrpark standjánál a külső várudvaron. Nevezési kategóriák: mindenmentes sütemény (tej, glutén, cukor és tojás nélkül) - édes sütemény - sós sütemény - lekvár, dzsem, befőtt, gyógy likőr - reformkonyha (szendvicskrém, pástétom, aszalt alapú készítmények). Programok a Fő téren szombaton: 14 óra Gulyás László Vándormuzsikus: Egérparádé. 15 óra: Szélforgók Népzenei Együttes. 16 óra: Kőszegi Cimborák Táncegyüttes. 17 óra: Bujtás Ervin. 15.30-kor a Jurisics téren: Langaléta Garabonciások vásári masírozása. Programok a Jurisics várban szombaton: 14 órakor Borbarát Hölgyek Egyesülete. 14.30-kor Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Kórus. 15 órakor Berecz András. 16 órakor eredményhirdetés. 17 órakor Kőszeg Város Fúvószenekara. A vásár október 26-án is nyitva lesz.
Orsolya-napi vásár péntektől vasárnapig Kőszegen – itt mindent megtalál
CSÖRÖTNEK
Október 24., péntek 17 óra - Kuntár Lajos Művelődési Ház: Rakonczay Gábor előadása – 75 nap az óceánon. Előadás a Csörötneki Rábarátok Egyesület szervezésében. Rakonczay Gábor, az egyedüli ember a világon, aki 2025 elején 75 napon keresztül evezett az Atlanti-óceánon, hogy átkeljen Európából Amerikába. Az előadást követően az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel, valamint megvásárolható lesz Rakonczay Gábor 42 című könyve, ami az idei expedíciót dolgozza fel. Természetesen dedikálásra is lesz lehetőség.
NAGYRÁKOS
Október 25., szombat 15-17 óráig - ŐriBird Sörbár: Nemzeti Parki Termékek kóstolója. Az érdeklődök megkóstolhatják az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott Nemzeti Parki Termék védjeggyel rendelkező sajtokat, mézeket, szörpöket, lekvárokat, tökmagolajat, rétest és mangalica termékeket. Melléjük pedig vásárolhatnak egy finom kézműves sört. A kóstolón a részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött.
VASSZÉCSENY
Október 25., szombat 7 órától - Ó-Ebergényi kastély hátsó parkja: Hagyományteremtő Falusi Disznóvágás. 7 órakor találkozó. 7.15-kor disznóvágás. 7.30-tól feldolgozás, főzési előkészületek. Innentől több munkaterületen dolgoznak majd. A délelőtti munkához a ritmust a tangóharmónika csodás dallama adja. Reggeli: resztelt máj, friss házi kenyér, savanyúság. Ebéd: disznótoros káposzta, friss házi kenyér; hagymás sertéssült, házi kenyér, savanyúság. Uzsonna: sült hurka, sült kolbász, frissen sült tepertő. Italok: forralt bor, forró tea, házi pálinka “ahogy az dukál”. Sütemèny: Vasszécseny szorgos Örök Ifjai mennyei süteményekkel készülnek erre a napra, amelyeket “ sütimustra” néven mutatnak be. Gyerekeknek: népi fajátékok egész nap, kavicsfestés. 12 órától érkezik a Percsák zenekar fülbemászó, régi időket is idéző dallamokkal. Ezen a napon a Portéka Piac is ide települ át! A rendezvény teljes bevételét a Vasszécsenyi Portéka Piac fejlesztésére használják.
TÁPLÁNSZENTKERESZT
Október 25., szombat 18-20 óra: Csokit vagy csalunk! Mint az Egyesült Államokban: feldíszített állomások között minden utcában jelmezbe bújt szülők és gyerekek járják a falut.
SÉ
Október 25., szombat 17 óra – Faluház: A Magyar Operett napja. Vendég: Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor. Zenés beszélgetés, az operett varázslatos dallamain át, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeivel.
KIÁLLÍTÁS
KÖRMEND
Október 28., kedd 17 óra - Városi Kiállítóterem: 60 év - 60 tárgy kiállításmegnyitó. Köszöntőt mond: dr. Szabó Barna Körmend Város polgármestere. A kiállítást megnyitja: dr. Horváth Sándor néprajzkutató.