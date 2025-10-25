Programajánló: vásári forgatag Sárváron és Kőszegen - jön az UFO és a Groovehouse

CSÖRÖTNEK

Október 24., péntek 17 óra - Kuntár Lajos Művelődési Ház: Rakonczay Gábor előadása – 75 nap az óceánon. Előadás a Csörötneki Rábarátok Egyesület szervezésében. Rakonczay Gábor, az egyedüli ember a világon, aki 2025 elején 75 napon keresztül evezett az Atlanti-óceánon, hogy átkeljen Európából Amerikába. Az előadást követően az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel, valamint megvásárolható lesz Rakonczay Gábor 42 című könyve, ami az idei expedíciót dolgozza fel. Természetesen dedikálásra is lesz lehetőség.

NAGYRÁKOS

Október 25., szombat 15-17 óráig - ŐriBird Sörbár: Nemzeti Parki Termékek kóstolója. Az érdeklődök megkóstolhatják az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott Nemzeti Parki Termék védjeggyel rendelkező sajtokat, mézeket, szörpöket, lekvárokat, tökmagolajat, rétest és mangalica termékeket. Melléjük pedig vásárolhatnak egy finom kézműves sört. A kóstolón a részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött.