Így néz ki Puskás Öcsi dédunokája - itt vannak a legjobb fotói, amit Budapestről posztolt

Puskás Ferenc, becenevén Puskás Öcsi, minden idők egyik legnagyobb labdarúgója, aki nemcsak Magyarországon, hanem világszerte a futballtörténelem ikonikus alakja volt és máig a legismertebb magyar. Családja a mai napig ápolja emlékét és igyekszik életben tartani azt a tiszteletet, ami övezi őt halála óta is. Puskás Ferenc dédunokája a napokban ismét Magyarországra érkezett és több fotót is posztolt a fővárosból.

Puskás Ferenc dédunokája

Forrás: Instagram

Puskás Ferenc dédunokája gyönyörű szőkeség

Puskás Ferenc dédunokája és unokája, Réka Damborena Puskás és Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) megnézték a Bozsik Arénában a hazaiak számára rosszul végződött NB II-es bajnokit. De nemcsak a foci miatt jött, szereti Budapestet. Részletesen beszámolt a programjáról az Instagramon. A közzétett sztorijából kiderül, hogy Ane Puskás ellátogatott többek között a Széchenyi Gyógyfürdőbe; és vitt virágot a dédszülei és nagymamája sírhelyéhez, a Szent István bazilika altemplomába. A 2006-ban elhunyt Puskás Ferenc után, 2012-ben egyetlen lánya, Anikó (Ane nagymamája) hamvainak egy részét, majd a 2015-ben meghalt özvegy, Erzsébet asszony földi maradványait is ott helyezték el - írja a Bors.