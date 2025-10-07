október 7., kedd

Szépség

44 perce

Így néz ki Puskás Öcsi dédunokája - itt vannak a legjobb fotói, amit Budapestről posztolt

Címkék#Puskás Ferenc#dédunokája#Puskás Öcsi

Puskás Öcsi a világ egyik valaha volt legjobb labdarúgója és az egyik legismertebb magyar a világban. Puskás Ferenc dédunokája, Ane Spanyolországban él és influenszerként működik, több tízezer követője van. Rendszeresen megfordul Budapesten, a napokban ismét itt járt és több fotót is posztolt.

Vaol.hu
Puskás Ferenc a lányával, aki Ane nagymamája és a nevét is róla kapta

Puskás Ferenc, becenevén Puskás Öcsi, minden idők egyik legnagyobb labdarúgója, aki nemcsak Magyarországon, hanem világszerte a futballtörténelem ikonikus alakja volt és máig a legismertebb magyar. Családja a mai napig ápolja emlékét és igyekszik életben tartani azt a tiszteletet, ami övezi őt halála óta is. Puskás Ferenc dédunokája a napokban ismét Magyarországra érkezett és több fotót is posztolt a fővárosból.

Puskás Ferenc dédunokája
Puskás Ferenc dédunokája
Forrás: Instagram

Puskás Ferenc dédunokája gyönyörű szőkeség

Puskás Ferenc dédunokája és unokája, Réka Damborena Puskás és Ane Puskás (Ane de Juan Damborena) megnézték a Bozsik Arénában a hazaiak számára rosszul végződött NB II-es bajnokit. De nemcsak a foci miatt jött, szereti Budapestet. Részletesen beszámolt a programjáról az Instagramon. A közzétett sztorijából kiderül, hogy Ane Puskás ellátogatott többek között a Széchenyi Gyógyfürdőbe; és vitt virágot a dédszülei és nagymamája sírhelyéhez, a Szent István bazilika altemplomába. A 2006-ban elhunyt Puskás Ferenc után, 2012-ben egyetlen lánya, Anikó (Ane nagymamája) hamvainak egy részét, majd a 2015-ben meghalt özvegy, Erzsébet asszony földi maradványait is ott helyezték el - írja a Bors. 

Puskás Ferenc dédunokája
Puskás Ferenc dédunokája több híres budapesti helyszínen is megfordult
Forrás: Instagram

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
