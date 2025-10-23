október 23., csütörtök

A példamutató munkáért

1 órája

Rangos elismerés kapott a vasi horgász szövetség ügyvezető elnöke

Az elismerést Nagy István agrárminiszter adta át szerdán a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Nagy István agrárminiszter Horgászatért Érdemérmet adományozott Puskás Norbertnek, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnökének a halgazdálkodás és a horgászturizmus területén végzett példamutató munkájáért. 

Fotó: kormany.hu

Mi, magyarok hiszünk a szabadságban, a hazában és a békében; 1956 hősei életüket áldozták azért, hogy független Magyarországon élhessünk – fogalmazott Nagy István agrárminiszter az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen és elismerések átadásán, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, szerdán. Hozzátette:  harcolni nem csak fegyverekkel lehet. Szabadságunkért, értékeinkért, érdekeinkért munkával, teljesítménnyel és tudással is kiállhatunk, méghozzá azzal, hogy az ember a rábízott feladatát elvégzi becsülettel, tisztességgel, és hogy hűséggel szolgálja a közösségét, a szülőföldjét. Az agrárium különböző területein számos kiemelkedő személyiség van, akik ennek szellemében dolgoznak. Felelősséggel szolgálnak az élelmiszer-biztonságért, a természetvédelemben, kutatással új tudást teremtenek, tanítanak, fejlesztenek, vagy szabályok betartását ellenőrzik. Nagy István megköszönte helytállásukat, amit a hazaszeretet és béke jegyében tesznek nap mint nap - olvasható a kormány.hu beszámolójában.  

 

