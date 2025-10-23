55 perce
Ősi tudás szárnyán –Solymászbemutató varázsolta el a püspökmolnári óvodásokat (fotók, videó)
A Püspökmolnári Mesefalva Óvoda különleges élménnyel ajándékozta meg a gyerekeket és pedagógusokat: bázisintézményi programjukon ezúttal a solymászat ősi hagyományát ismerhették meg testközelből. A bemutatót Vas vármegye egyetlen solymásza, Bogdán Krisztina tartotta.
Különleges vendég a Püspökmolnári oviban
Fotó: Szendi Péter
Kedd reggel igazi varázslat költözött a Püspökmolnári Mesefalva Óvodába. A gyerekek különleges vendéget köszöntöttek az intézmény falai között: Gyöngyszemet, a sólymot. Nagy lelkesedéssel figyelték a madarat, és ahogy a „Hullámzik szárnytollam, ahogy szállok” című műsorban életre keltek az ősi magyar hagyományok. A táltos dobok ritmusa a múlt üzenetét hordozta, miközben a kicsik saját képzeletük szárnyán madárrá válhattak. A gyerekek megismerhették a solymászat világát.
Solymászat bemutató Püspökmolnáriban
A bemutatót Bogdán Krisztina tartotta, aki mint kiderült, nagy küldetéstudattal végzi ezt a különleges tevékenységet.
– Vas vármegye egyedüli solymászaként társadalmi felelősségvállalásnak tekintem ennek az ősi tudásnak az átadását. Elhivatottan járom az intézményeket, óvodákat, hogy minél többekkel megértessem: ez a hagyomány elevenen kell, hogy éljen. Madaraimmal ezt a célt szeretném megvalósítani – mondta a solymász.
Bogdán Krisztina szabadidős tevekénységként egyesületi keretek között foglalkozik a X. századi hagyományőrzéssel.
- A történelem eme szegmensét – tudom elég speciális téma, nem szerves része az óvodai programnak, de interaktív módon – elengedhetetlennek tartottam bevinni az óvodai életbe. A történelmi korszakok bemutatása az óvónő feladata, lehet érintőlegesen vagy komolyabban, de tudnia kell mit tanít, és legfőképpen miért. Vallom, hogy gyermekek nyelvén értelmezve sok új tapasztalatot gyűjthetnek a magyar történelmi múltunkról, így ősi világunkról. zárta gondolatait.
Bázisintézményi program: gyakori az állatasszisztált foglalkozás
Frank Szimonetta, az óvoda vezetője elmondta, hogy a Mesefalva Óvoda 2023 óta az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ bázisintézménye.
- A cím számunkra szakmai elismerést jelent, amely megerősíti elkötelezettségünket a magas színvonalú pedagógiai munka, az innováció és a szakmai együttműködés iránt. Bázis intézményként évente két alkalommal tartunk jógyakorlatot érdeklődő kollégáknak - mondta el, hozzátéve, hogy eddig mindig állatasszisztált foglalkozásokat tartottak.
Mint mondta, a jógyakorlatok menete változó, általában az óvodában zajlanak, de tartottak már előadással egybekötött gyakorlatot az ELTE-n is.
Solymászbemutató a püspökmolnári óvodában
A mai solymászbemutató az őseinkhez való kapcsolódást, hagyományőrzést erősítette tovább a gyerekekben, ami óvodánkban kiemelt helyen szerepel. A csillogó szemek mindig magukért beszélnek, bármilyen programról legyen is szó. A bemutatók ezen kívül pedagógus kollégának szólnak, jógyakorlatok, edukatív jelleggel szervezzük meg őket
- zárta gondolatait.
És valóban, a program végén a gyerekek mosolyogva, vidáman búcsúztak. A csillogó szemek, a lelkesedés és a gyermeki kíváncsiság mind arról árulkodtak: a solymászbemutató nemcsak egy látványos program, hanem egy igazi élmény is volt számukra.