Ősi tudás szárnyán –Solymászbemutató varázsolta el a püspökmolnári óvodásokat (fotók, videó)

Kedd reggel igazi varázslat költözött a Püspökmolnári Mesefalva Óvodába. A gyerekek különleges vendéget köszöntöttek az intézmény falai között: Gyöngyszemet, a sólymot. Nagy lelkesedéssel figyelték a madarat, és ahogy a „Hullámzik szárnytollam, ahogy szállok” című műsorban életre keltek az ősi magyar hagyományok. A táltos dobok ritmusa a múlt üzenetét hordozta, miközben a kicsik saját képzeletük szárnyán madárrá válhattak. A gyerekek megismerhették a solymászat világát.

Az ovisok rendkívül élvezték a solymászbemutatót Püspökmolnáriban

Fotó: Szendi Péter

Solymászat bemutató Püspökmolnáriban

A bemutatót Bogdán Krisztina tartotta, aki mint kiderült, nagy küldetéstudattal végzi ezt a különleges tevékenységet.

– Vas vármegye egyedüli solymászaként társadalmi felelősségvállalásnak tekintem ennek az ősi tudásnak az átadását. Elhivatottan járom az intézményeket, óvodákat, hogy minél többekkel megértessem: ez a hagyomány elevenen kell, hogy éljen. Madaraimmal ezt a célt szeretném megvalósítani – mondta a solymász.

Bogdán Krisztina szabadidős tevekénységként egyesületi keretek között foglalkozik a X. századi hagyományőrzéssel.

- A történelem eme szegmensét – tudom elég speciális téma, nem szerves része az óvodai programnak, de interaktív módon – elengedhetetlennek tartottam bevinni az óvodai életbe. A történelmi korszakok bemutatása az óvónő feladata, lehet érintőlegesen vagy komolyabban, de tudnia kell mit tanít, és legfőképpen miért. Vallom, hogy gyermekek nyelvén értelmezve sok új tapasztalatot gyűjthetnek a magyar történelmi múltunkról, így ősi világunkról. zárta gondolatait.

Nagy érdeklődéssel figyelték Bogdán Krisztina solymászt

Bázisintézményi program: gyakori az állatasszisztált foglalkozás

Frank Szimonetta, az óvoda vezetője elmondta, hogy a Mesefalva Óvoda 2023 óta az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ bázisintézménye.

- A cím számunkra szakmai elismerést jelent, amely megerősíti elkötelezettségünket a magas színvonalú pedagógiai munka, az innováció és a szakmai együttműködés iránt. Bázis intézményként évente két alkalommal tartunk jógyakorlatot érdeklődő kollégáknak - mondta el, hozzátéve, hogy eddig mindig állatasszisztált foglalkozásokat tartottak.

Mint mondta, a jógyakorlatok menete változó, általában az óvodában zajlanak, de tartottak már előadással egybekötött gyakorlatot az ELTE-n is.