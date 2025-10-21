Püspökmolnárit szépítenék

Első alkalmmal gyűltek össze a Szívvel-Lélekkel Püspökmolnáriért csoport tagjai, hogy megbeszéljék milyen tevékenységekkel tehetnék szebbé a települést - adták hírül a Faluház közösségi oldalán. Mint írják a megbeszélésen megfogalmazták a jövő aktivitásait: többek között tervezik a temetőnél a kapu felszerelését és a sírokra lógó fák kivágását, nyírását.

Megtartotta első ülését a Szívvel-Lélekkel Püspökmolnáriért csoport

Forrás: Püspökmolnári Faluház

Együtt építik és szépítik Püspökmolnárit

A játszótéri padokról is beszélgettek, melyeket fel fognak újítani és néhány új helyre is kerülhet. A játszótéri mászók fedése is a tervek között szerepel, ahol a napvitorla helyének a kialakítása is, hogy hőségben legyen árnyékos terület a gyerekeknek és forró napokon is tudják használni a játszóteret. A feladatok közé sorolták még:

önkormányzati fal festése, dekorálása (ehhez később pályázat is készül)

Coop mögötti terület rendbetétele, tisztítása

Egészségház mögötti terület lezárása, kapu elhelyezése

A gyűlésen szóba kerültek az éves rendezvények is, közös ötletelés zajlott és a helyi közművelődési szakember biztosított mindenkit: minden ötletet és jelzést szívesen fogad és a lehetőségekhez mérten igyekszik azt megvalósítani.

A cél közös: hogy Püspökmolnári lakói – szakemberek, önkéntesek, segíteni vágyók – együtt tegyenek a faluért, hogy környezetünk még szebb, barátságosabb és élhetőbb legyen - írták a bejegyzésben.

Ha valaki szeretne tenni a faluért, a csoport rendszeresen tart majd gyűléseket, ahová minden érdeklődőt, segíteni vágyót és ötletgazdát szeretettel várnak.