1 órája

Püspökmolnárit szépítenék

Címkék#Egészségház#püspökmolnáriért csoport#faluszépítés

Október 16-án megtartotta első gyűlését a Szívvel-Lélekkel Püspökmolnáriért csoport, ahol a résztvevők átbeszélték, hogyan szépíthetik a falut közösen.

Csabai Bernadett

Első alkalmmal gyűltek össze a Szívvel-Lélekkel Püspökmolnáriért csoport tagjai, hogy megbeszéljék milyen tevékenységekkel tehetnék szebbé a települést - adták hírül a Faluház közösségi oldalán. Mint írják a megbeszélésen megfogalmazták a jövő aktivitásait: többek között tervezik a temetőnél a kapu felszerelését és a sírokra lógó fák kivágását, nyírását. 

Megtartotta első ülését a Szívvel-Lélekkel Püspökmolnáriért csoport
Forrás: Püspökmolnári Faluház

Együtt építik és szépítik Püspökmolnárit

A játszótéri padokról is beszélgettek, melyeket fel fognak újítani és néhány új helyre is kerülhet. A játszótéri mászók fedése is a tervek között szerepel, ahol a napvitorla helyének a kialakítása is, hogy hőségben legyen árnyékos terület a gyerekeknek és forró napokon is tudják használni a játszóteret. A feladatok közé sorolták még:

  • önkormányzati fal festése, dekorálása (ehhez később pályázat is készül)
  • Coop mögötti terület rendbetétele, tisztítása
  • Egészségház mögötti terület lezárása, kapu elhelyezése

A gyűlésen szóba kerültek az éves rendezvények is, közös ötletelés zajlott és a helyi közművelődési szakember biztosított mindenkit: minden ötletet és jelzést szívesen fogad és a lehetőségekhez mérten igyekszik azt megvalósítani.

A cél közös: hogy Püspökmolnári lakói – szakemberek, önkéntesek, segíteni vágyók – együtt tegyenek a faluért, hogy környezetünk még szebb, barátságosabb és élhetőbb legyen - írták a bejegyzésben. 

Ha valaki szeretne tenni a faluért, a csoport rendszeresen tart majd gyűléseket, ahová minden érdeklődőt, segíteni vágyót és ötletgazdát szeretettel várnak.

 

