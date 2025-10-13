október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szépkorúak

54 perce

Ők építették nekünk a jelent, de a táncparketten és a döntéshozatalban is mellettünk vannak

Címkék#rábagyarmati#Laczó Zoltán#alkalom#jubileum

Tisztelet és megbecsülés, köszöntés – és öröm a szemekben. A „seniorok”-nak nemcsak a táncparketten és a főzőverseny bográcsai mellett van helye, de a döntéshozatalban, a helyi intézményekben, a fejlesztések megtervezésekor is.

Gombos Kálmán

Igencsak szépen megtelt a rábagyarmati művelődési ház, ahová egy kellemes délutánra invitálták a község szépkorúit. Laczó András polgármester köszöntötte a megjelenteket a már hagyományos, évente megrendezett eseményen. Kiemelte: „s mi világunk Önökkel: anyáink, apáink, nagyanyáink és nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációink egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Vannak emberek, akik fontosak számunkra; ez is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni – mindegy mit, csak szívből jöjjön.” Ezt követően egyperces néma felállással megemlékeztek az elmúlt másfél évben elhunyt rábagyarmati lakosok előtt.

Rábagyarmat köszöntötte a település szépkorú tagjait
Rábagyarmat köszöntötte a település szépkorú tagjait
Fotó: VN/Novák Roland

Aktívan jelen vannak Rábagyarmat életében

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: „Rábagyarmat az a fajta hely, ahol az ember érzi: a múlt nem csupán emlék, hanem élő történet. Itt az évek nemcsak telnek, de gazdagítanak. A templom, a kápolna, az emlékművek, a hagyományőrző rendezvények gyökereket adnak és táplálják a közösséget. Ugyanígy az idősebbek jelenléte, tudása, szeretete is erősíti, gyarapítja és színesíti a falut.

Nélkülük Rábagyarmat nem lenne Rábagyarmat.

Rábagyarmaton a „seniorok”-nak nemcsak a táncparketten és a főzőverseny bográcsai mellett van helye – tette hozzá –, de a döntéshozatalban, a helyi intézményekben, a fejlesztések megtervezésekor is. Itt az idősebbek is fontos és aktív tagjai a közösségnek, a falubéliek pedig jól ismerik őket.

Szépkorúakat köszöntöttek Rábagyarmaton

Fotók: Novák Roland

Kedves momentum volt Laczó Zoltánné köszöntése, akit 50 éves jubileuma alkalmából tüntettek ki: a hűséges könyvtárosnak Nagy Anita képviselő adta át az elismerő oklevelet az Önkormányzat nevében.

A köszöntők után a Rábagyarmati Manó Óvoda kedves előadása melengette meg a nézők szívét, majd a Csalamádé együttes műsora következett. Aztán a helyi Senior Néptánccsoport lépett fel, akiket Czikora László operetténekes követett. A jó hangulatú esemény vacsorával és bállal zárult.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu