Ők építették nekünk a jelent, de a táncparketten és a döntéshozatalban is mellettünk vannak
Tisztelet és megbecsülés, köszöntés – és öröm a szemekben. A „seniorok”-nak nemcsak a táncparketten és a főzőverseny bográcsai mellett van helye, de a döntéshozatalban, a helyi intézményekben, a fejlesztések megtervezésekor is.
Igencsak szépen megtelt a rábagyarmati művelődési ház, ahová egy kellemes délutánra invitálták a község szépkorúit. Laczó András polgármester köszöntötte a megjelenteket a már hagyományos, évente megrendezett eseményen. Kiemelte: „s mi világunk Önökkel: anyáink, apáink, nagyanyáink és nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációink egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Vannak emberek, akik fontosak számunkra; ez is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni – mindegy mit, csak szívből jöjjön.” Ezt követően egyperces néma felállással megemlékeztek az elmúlt másfél évben elhunyt rábagyarmati lakosok előtt.
Aktívan jelen vannak Rábagyarmat életében
V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: „Rábagyarmat az a fajta hely, ahol az ember érzi: a múlt nem csupán emlék, hanem élő történet. Itt az évek nemcsak telnek, de gazdagítanak. A templom, a kápolna, az emlékművek, a hagyományőrző rendezvények gyökereket adnak és táplálják a közösséget. Ugyanígy az idősebbek jelenléte, tudása, szeretete is erősíti, gyarapítja és színesíti a falut.
Nélkülük Rábagyarmat nem lenne Rábagyarmat.
Rábagyarmaton a „seniorok”-nak nemcsak a táncparketten és a főzőverseny bográcsai mellett van helye – tette hozzá –, de a döntéshozatalban, a helyi intézményekben, a fejlesztések megtervezésekor is. Itt az idősebbek is fontos és aktív tagjai a közösségnek, a falubéliek pedig jól ismerik őket.
Szépkorúakat köszöntöttek RábagyarmatonFotók: Novák Roland
Kedves momentum volt Laczó Zoltánné köszöntése, akit 50 éves jubileuma alkalmából tüntettek ki: a hűséges könyvtárosnak Nagy Anita képviselő adta át az elismerő oklevelet az Önkormányzat nevében.
A köszöntők után a Rábagyarmati Manó Óvoda kedves előadása melengette meg a nézők szívét, majd a Csalamádé együttes műsora következett. Aztán a helyi Senior Néptánccsoport lépett fel, akiket Czikora László operetténekes követett. A jó hangulatú esemény vacsorával és bállal zárult.
