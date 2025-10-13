Ők építették nekünk a jelent, de a táncparketten és a döntéshozatalban is mellettünk vannak

Igencsak szépen megtelt a rábagyarmati művelődési ház, ahová egy kellemes délutánra invitálták a község szépkorúit. Laczó András polgármester köszöntötte a megjelenteket a már hagyományos, évente megrendezett eseményen. Kiemelte: „s mi világunk Önökkel: anyáink, apáink, nagyanyáink és nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációink egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Vannak emberek, akik fontosak számunkra; ez is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni – mindegy mit, csak szívből jöjjön.” Ezt követően egyperces néma felállással megemlékeztek az elmúlt másfél évben elhunyt rábagyarmati lakosok előtt.

Rábagyarmat köszöntötte a település szépkorú tagjait

Fotó: VN/Novák Roland

Aktívan jelen vannak Rábagyarmat életében

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: „Rábagyarmat az a fajta hely, ahol az ember érzi: a múlt nem csupán emlék, hanem élő történet. Itt az évek nemcsak telnek, de gazdagítanak. A templom, a kápolna, az emlékművek, a hagyományőrző rendezvények gyökereket adnak és táplálják a közösséget. Ugyanígy az idősebbek jelenléte, tudása, szeretete is erősíti, gyarapítja és színesíti a falut.

Nélkülük Rábagyarmat nem lenne Rábagyarmat.

Rábagyarmaton a „seniorok”-nak nemcsak a táncparketten és a főzőverseny bográcsai mellett van helye – tette hozzá –, de a döntéshozatalban, a helyi intézményekben, a fejlesztések megtervezésekor is. Itt az idősebbek is fontos és aktív tagjai a közösségnek, a falubéliek pedig jól ismerik őket.