Elismerés a bátor helytállásért - Példaértékű, amit a szombathelyi színész tett

Ahogy arról már beszámoltunk, szeptember 25-én rablás történt egy megyeszékhelyi boltban. A dolgozók védelmére siető férfit az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is. Ezután az utcán egy, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi bele is rúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe. Ezután a boltvezető határozott fellépése segített abban, hogy a férfit többször ne üssék, rúgják meg az elkövetők.

Példás helytállás a rablás után - Rendőrségi elismerést kapott Horváth Ákos

Forrás: police.hu

Bátor helytállásukért dr. Koncz Gabriella r. ezredes emlékplakettet adományozott Fürdősné Bodorkós Melindának és Horváth-Abért Ákosnak - közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Weöres Sándor Színház színészét az évadnyitó bemutató próbafolyamatának kellős közepén érte a nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozó brutális támadás - amikor egy szombathelyi kisboltban, rablás tanújaként két eladó védelmére kelt. Amint kiengedték a kórházból, Horváth Ákos visszatért a színházba: pénteken már láthatja a közönség az évad első nagyszínpadi bemutatójában. És halloweenig minden bizonnyal meggyógyul.