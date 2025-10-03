október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színpadra állt

1 órája

Elismerés a bátor helytállásért - Példaértékű, amit a szombathelyi színész tett

Címkék#szombathely#Horváth Ákos#rendőrség#színház

A rendőrkapitány emlékplakettet adományozott egy szombathelyi rablás megakadályozásában segédkező vásárlónak és a boltvezetőnek.

Vaol.hu

Ahogy arról már beszámoltunk, szeptember 25-én rablás történt egy megyeszékhelyi boltban. A dolgozók védelmére siető férfit az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is. Ezután az utcán egy, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi bele is rúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe. Ezután a boltvezető határozott fellépése segített abban, hogy a férfit többször ne üssék, rúgják meg az elkövetők. 

rablás
Példás helytállás a rablás után - Rendőrségi elismerést kapott Horváth Ákos
Forrás: police.hu

Rablás: elismerést kapott a szombathelyi színész

Bátor helytállásukért dr. Koncz Gabriella r. ezredes emlékplakettet adományozott Fürdősné Bodorkós Melindának és Horváth-Abért Ákosnak - közölte a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Weöres Sándor Színház színészét az évadnyitó bemutató próbafolyamatának kellős közepén érte a nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozó brutális támadás - amikor egy szombathelyi kisboltban, rablás tanújaként két eladó védelmére kelt. Amint kiengedték a kórházból, Horváth Ákos visszatért a színházba: pénteken már láthatja a közönség az évad első nagyszínpadi bemutatójában. És halloweenig minden bizonnyal meggyógyul.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu