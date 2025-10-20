október 20., hétfő

Szétvagdosta rabruháját, a szombathelyi börtönnek ennyi kárt okozott

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülésen kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt 70 nap elzárásra ítélte a különös visszaeső vádlottat, kötelezte továbbá 28 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére - tájékoztatott közleményben a Szombathelyi Törvényszék. Megtudtuk azt is, rabruháját vagdosta szét.

A tényállás szerint a Szombathelyi Országos BV Intézetben jogerős szabadságvesztését töltő vádlott a részére felszerelési tárgyakként átadott ruházattal a 2024. április 11-én átszerelés során nem tudott elszámolni, mert azokat az átszerelést megelőzően felvagdosta. A vádlott a cselekményével a sértett bv intézetnek 50 227 forint – meg nem térült – rongálási kárt okozott. Az ítélet jogerős - tudtuk meg a Szombathelyi Törvényszék közleményéből. Az, hogy miért vagdosta szét rabruháját az elítélt, nem derült ki a közleményből.  

Rabruháját vagdosta szét az elítélt, több, mint 50 ezer forint kárt okozott a szombathelyi börtönnek
Fotó: VN-archív

 

 

