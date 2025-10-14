Kutyasétáltatók figyelem! Rágcsálóirtás lesz Szombathelyen

Közleményben tájékoztatta lapunkat Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya, hogy október 31-ig rágcsálóirtási munkák zajlanak majd Szombathely több részén is. A kezelt helyszíneken figyelmeztető feliratokat helyeznek majd ki. Kérnek mindenkit, hogy a gyermekre és a háziállatokra fokozottan figyeljenek, a kezelt területet gyermekkel és házi kedvenccel, ha tehetik, kerüljék.

Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

Itt lesz rágcsálóirtás Szombathelyen: