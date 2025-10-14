október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod!

1 órája

Kutyasétáltatók figyelem! Rágcsálóirtás lesz Szombathelyen

Címkék#Szombathely#rágcsálóirtás#Aranypatak#háziállat#Csónakázótó

Vaol.hu

Közleményben tájékoztatta lapunkat Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya, hogy október 31-ig rágcsálóirtási munkák zajlanak majd Szombathely több részén is. A kezelt helyszíneken figyelmeztető feliratokat helyeznek majd ki. Kérnek mindenkit, hogy a gyermekre és a háziállatokra fokozottan figyeljenek, a kezelt területet gyermekkel és házi kedvenccel, ha tehetik, kerüljék.

Itt lesz rágcsálóirtás Szombathelyen
Itt lesz rágcsálóirtás Szombathelyen
Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

Itt lesz rágcsálóirtás Szombathelyen:

  •     Perint-, Gyöngyös- és Aranypatak mindkét parti sávja, a Csónakázótó és környéke
  •     Pelikán, Brenner, Gayer, Szent István (Jókai), Ezredévi park
  •     Derkovits ltp. (Váci u. – Rohonci u. – Perintparti sétány – Bem u. – Benedek E. u. – Szűrcsapó u.)
  •     Joskar-Ola ltp. (Pázmány P. krt., Vásárcsarnok környéke)
  •     Ifjúság ltp. (Szent Flórián krt., Károly R. u., Szent Gellért u., Kunc A. u.)
  •     Stromfeld ltp. (Stromfeld A. u., Vályi P. u.)
  •     Oladi ltp. (Muskátli u. – Perint patak – Dolgozók útja)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu