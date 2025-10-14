Ezt jó, ha tudod!
1 órája
Kutyasétáltatók figyelem! Rágcsálóirtás lesz Szombathelyen
Közleményben tájékoztatta lapunkat Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztálya, hogy október 31-ig rágcsálóirtási munkák zajlanak majd Szombathely több részén is. A kezelt helyszíneken figyelmeztető feliratokat helyeznek majd ki. Kérnek mindenkit, hogy a gyermekre és a háziállatokra fokozottan figyeljenek, a kezelt területet gyermekkel és házi kedvenccel, ha tehetik, kerüljék.
Itt lesz rágcsálóirtás Szombathelyen:
- Perint-, Gyöngyös- és Aranypatak mindkét parti sávja, a Csónakázótó és környéke
- Pelikán, Brenner, Gayer, Szent István (Jókai), Ezredévi park
- Derkovits ltp. (Váci u. – Rohonci u. – Perintparti sétány – Bem u. – Benedek E. u. – Szűrcsapó u.)
- Joskar-Ola ltp. (Pázmány P. krt., Vásárcsarnok környéke)
- Ifjúság ltp. (Szent Flórián krt., Károly R. u., Szent Gellért u., Kunc A. u.)
- Stromfeld ltp. (Stromfeld A. u., Vályi P. u.)
- Oladi ltp. (Muskátli u. – Perint patak – Dolgozók útja)
