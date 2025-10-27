1 órája
Az ember, aki komolyan vette gyermekkori álmait – Rakonczay Gábor! (fotók)
Háromszor evezte át az Atlanti-óceánt, felfutott a Mont Blanc-ra a tengertől és több mint 900 kilométert tett meg azért, hogy eljusson a világ végére. Rakonczay Gábor felnőttként sem felejtette el, hogy miről álmodozott gyerekként, inkább megvalósította őket.
Rakonczay Gábor extrém sportoló tartott előadást múlt héten, pénteken Csörötneken. Az előadásra akkora volt az érdeklődés, hogy a művelődési ház előtt egy polgárőrnek kellett navigálnia az autósokat, hogy parkolót találjanak. Rakonczaynak bezzeg nem akadt ilyen segítsége, amikor az Atlanti-óceánon evezett, de az minden jelenlévő számára gyorsan kiderült, hogy ő erre nem is igazán szorul rá, mivel neki pont az ép ésszel felfoghatatlannak tűnő lehetetlen küldetések teljesítése a specialitása. Rakonczay ezúttal is a lehetetlennel próbálkozott, amikor egy órába próbálta belesűríteni kalandjait, amiből egy is sok lenne, neki pedig van egy csomó.
Rakonczay gyerekként éppen olyan volt mint bármelyikünk, ha megkérdezték, hogy mik a tervei, ha majd felnőtt lesz, óceánátszelésről beszélt, meg hogy jó volna eljutni a világvégére. Az, hogy ő egészen máshogy van bekötve, mint legtöbbünk, az az egyetemen derült csak ki, amikor egyszer csak eszébe jutott, hogy ő tulajdonképpen már felnőtt, ezért akár neki is kezdhetne megvalósítani gyermekkori álmait, ezért akkori párjával, későbbi feleségével egy év halasztást kértek a dékántól és belefogtak a szervezésébe annak, hogy elhajózzanak az óceán egyik végéből a másikba.
Valamiért az olyan apróságok nem zavarták őket, hogy sem hajózni nem tudtak, sem pénzük nem volt az expedícióhoz. Az gyorsan kiderült, hogy egy motorral felszerelt vitorlás túl drága lenne, így aztán kénytelenek lesznek maguk megépíteni a hajót, és jobb híján evezniük kell majd. 70 nap kellett a 6.700 kilométer megtételéhez.
Pár évvel később már egyedül vágott neki az óceánnak, ráadásul egy kenuval, amit korábban soha senki nem csinált meg előtte. Próbálkozók ugyan akadtak, de rendre kudarcot vallott mindenki. Mivel szerette volna, ha ő lesz az első, akinek ez sikerül, tervéről nem is mert nyilvánosan beszélni, tartva attól hogy megelőzik. Félelmei minden bizonnyal nem voltak alaptalanok, hiszen melyikünk ne forgolódott volna éjszakákon át álmatlanul, hogy neki kéne már végre vágni kenuval egyedül az óceánnak.
Rakonczay Gábor CsörötnekenFotók: Kóbor Szonja
Rakonczay ezt az útját kimondottan lazán kezelte, nem vitt magával semmit, amivel kapcsolatot teremthetett volna a külvilággal, meg hát az említett okok miatt húzni sem akarta az időt, ezért aztán hamar nekivágott az útnak. Különben is mi történhet? Legfeljebb felborul, de a tőkesúly majd visszarántja úgyis. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, vízzel kellene elárasztani a hajótestet, miközben orkánerejű szél fúj. Egy nap aztán éppen ez történt. Egy viharban a kabin tele lett vízzel, miközben iszonyú erős volt a szél, a hajó fejtetőn ragadt és Gábornak mindössze 8 perce volt arra, hogy megoldást találjon, különben hajója menthetetlenül hullámsírban végzi, ahogyan percekkel később ő maga is. Az talán még átfutott az agyán, hogy nem volt jó ötlet kibontani az első légkamrát és telepakolni konzervekkel, de most inkább a megoldásra próbált koncentrálni. Egyetlen esélye az volt, hogy egy nagyobb hullám erejének segítségével fordítja vissza a hajóját. Arra azonban nem volt garancia, hogy egy-két percen belül érkezik ilyen hullám, arra meg pláne nem, hogy az elmélet a gyakorlatban is működik. Ma már tudjuk, működött, viszont harminc napig erről még nem tudhatott a világ, mivel Gábor nagyjából csak egy hónap múlva ért partot. A következő fél év a víztől való iszonyodással és annak bizonygatásával telt, hogy valóban teljesítette a távot, amit nyomkövető híján többen kétségbevontak.
Rakonczay Gábor már 13 évesen lefutotta a maratont
Tíz évvel később, 2024 decemberében éppen azért vágott bele még egyszer ugyanebbe a kalandba, hogy legyen egy olyan útja is, amin nem szúr el mindent. Ezúttal arra készült, hogy minden is meg fog történni, ezért aztán nem is történt semmi rendkívüli, ha csak az nem, hogy egy nap egy madár szállt a hajójára, ott töltötte az estét, majd másnap abba az irányba, ahonnan érkezett, elrepült, hogy aztán este újra visszatérjen. Mivel az óceán közepén volt, rejtély, hogy honnan jött, mindenesetre egy nap magával hozta a barátait is, akik ritka egy vállalhatatlan társaság voltak. Egész este hangoskodtak és mikor Gábor kikopogott nekik, az összes madár elkezdte verni a kabin tetejét a talpával.
Egy alkalommal Gábor elhatározta, hogy jó ötlet lenne megmászni a Mont Blanc-t (4.806 m), de mikor megtudta, hogy maga a mászás csak nagyjából a hegy felétől indul, hiszen addig autóval, meg fogaskerekűvel kell menni, kitalálta, hogy ő majd a hegy lábától vág neki a kalandnak.
- Ez azonban lehetetlen, hiszen a Mont Blanc nem különálló hegy, hanem az Alpok hegység része, nem lehet indulni tengerszintről, hiszen ahhoz egészen a tengerig kellene menni. Gábor pedig pontosan ezt tette, de ezen a teremben ekkor már senki sem lepődött meg. A 400 kilométerre fekvő Genovából indulva elfutott a Mont Blanc-ig, aztán felmászott rá és ehhez mindössze 7 napra volt szüksége. Itt annyit azért érdemes megemlíteni, hogy Gábor a maratont már 13 éves korában lefutotta, amikor pedig megtudta, hogy vannak, akik nem állnak meg 42 kilométernél, hanem simán körbefutják például a Balatont, akkor belevágott az ultrafutásba is, szóval a Mont Blanc-os kaland extremitását nem is a futás, sokkal inkább a hegymászás adja, mivel a hegyekhez korábban tényleg nem volt semmi köze.
- Gábor egyébként nemcsak az óceánátszelős gyermekkori álmát teljesítette, hanem a világvégéset is,
917 kilométeres meneteléssel 44 nap és 4 óra alatt eljutott ugyanis az Antarktiszra, annak is a kellős közepére, ahonnan bármelyik irányba tett is lépést, már közelebb került a civilizációhoz, múlt héten, pénteken, pedig kicsit talán a csörötnekiekhez is.
- Rakonczay Gábor rengeteg embert – például a körmendi Kovács Pétert – inspirál, mivel a legtöbben csak egy előre meghatározott körön belül szövünk álmokat, pedig a kör tágítható, ahogy a fentiekből remélhetőleg kiderült, tetszőleges méretre.
