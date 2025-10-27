Az ember, aki komolyan vette gyermekkori álmait – Rakonczay Gábor! (fotók)

Rakonczay Gábor extrém sportoló tartott előadást múlt héten, pénteken Csörötneken. Az előadásra akkora volt az érdeklődés, hogy a művelődési ház előtt egy polgárőrnek kellett navigálnia az autósokat, hogy parkolót találjanak. Rakonczaynak bezzeg nem akadt ilyen segítsége, amikor az Atlanti-óceánon evezett, de az minden jelenlévő számára gyorsan kiderült, hogy ő erre nem is igazán szorul rá, mivel neki pont az ép ésszel felfoghatatlannak tűnő lehetetlen küldetések teljesítése a specialitása. Rakonczay ezúttal is a lehetetlennel próbálkozott, amikor egy órába próbálta belesűríteni kalandjait, amiből egy is sok lenne, neki pedig van egy csomó.

Rakonczay Gábor egy órán át mesélt kalandjairól a csörötneki közönségnek Fotó: Kóbor Szonja

Rakonczay gyerekként éppen olyan volt mint bármelyikünk, ha megkérdezték, hogy mik a tervei, ha majd felnőtt lesz, óceánátszelésről beszélt, meg hogy jó volna eljutni a világvégére. Az, hogy ő egészen máshogy van bekötve, mint legtöbbünk, az az egyetemen derült csak ki, amikor egyszer csak eszébe jutott, hogy ő tulajdonképpen már felnőtt, ezért akár neki is kezdhetne megvalósítani gyermekkori álmait, ezért akkori párjával, későbbi feleségével egy év halasztást kértek a dékántól és belefogtak a szervezésébe annak, hogy elhajózzanak az óceán egyik végéből a másikba.

Valamiért az olyan apróságok nem zavarták őket, hogy sem hajózni nem tudtak, sem pénzük nem volt az expedícióhoz. Az gyorsan kiderült, hogy egy motorral felszerelt vitorlás túl drága lenne, így aztán kénytelenek lesznek maguk megépíteni a hajót, és jobb híján evezniük kell majd. 70 nap kellett a 6.700 kilométer megtételéhez.

Pár évvel később már egyedül vágott neki az óceánnak, ráadásul egy kenuval, amit korábban soha senki nem csinált meg előtte. Próbálkozók ugyan akadtak, de rendre kudarcot vallott mindenki. Mivel szerette volna, ha ő lesz az első, akinek ez sikerül, tervéről nem is mert nyilvánosan beszélni, tartva attól hogy megelőzik. Félelmei minden bizonnyal nem voltak alaptalanok, hiszen melyikünk ne forgolódott volna éjszakákon át álmatlanul, hogy neki kéne már végre vágni kenuval egyedül az óceánnak.