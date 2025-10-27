1 órája
Szentgyörgyi László esperes: A reformáció nem nosztalgia, hanem hívás
Sárváron, a „magyar Wittenbergben” október 26-án tartott közös ünnepi istentiszteletet a Sárvári Evangélikus Egyházközség és a Sárvári Református Egyházközség a közelgő reformációi emléknap alkalmából. Fonyó Roberta tudósítása.
A sárvári evangélikus templomban a híveket Pethő Attila és Pethő – Udvardi Andrea evangélikus lelkészek köszöntötték, akik között Sárvár Város Önkormányzata képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is helyet foglalt, majd a Kortárs Keresztény Kórus éneke töltötte meg a templomot a reformáció emléknapja alkalmából szervezett közös ünnepi istentiszteleten.
A reformáció ébresztő kiáltás a gyülekezetnek: térjetek vissza az evangéliumhoz!
Szentgyörgyi László, az Őrségi Református Egyházmegye esperese, sárvári református lelkész hirdetett igét.
„A reformációról sokszor úgy beszélünk, mint egy történelmi eseményről: 1517. október 31-én Luther kiszögezi a 95 tételt, és elindul valami, ami megváltoztatja Európát. A wittenbergi kapu mellett említjük Kálvin tollát, Sylvester nyomdáját, később a gályákat Buccari és Nápoly kikötőiből.
Visszatekintünk, az emlékeink egyre inkább tárgyiasulnak – helyszínek, emléktáblák, szobrok, emlékművek - és közben zárójelbe kerül, hogy a reformáció nemcsak egy régi történet, hanem Isten mai cselekvése. Nem egy ünnepi dátum a naptárban, hanem ébresztő kiáltás a gyülekezetnek: Térjetek vissza az evangéliumhoz! Engedjétek, hogy Isten Lelke újítsa meg az életeteket!” – mondta az esperes, aki Pál apostol - különösen időszerű – szavait idézte:
Nem szégyellem az evangéliumot.
Szentgyörgyi László kifejtette ezt a gondolatot: a mai ember sok mindent nem szégyell – de az evangéliumot gyakran igen.
A 21. századi ember nem szereti a gyengeséget, a törékenységet, a keresztről szóló igehirdetés nem trendi, nem PR-kompatibilis, mégis ez az egyetlen üzenet, amely életre vezet. Ezért is olyan időszerű Pál kijelentése.
A reformáció idején is hasonló helyzet volt: az egyházban az evangélium szép lassan háttérbe szorult a teljesítmény, a szabályok és az intézményi biztonság mögött. Luther nem új vallást talált ki, csak újra kimondta Pál szavait: nem szégyellem az evangéliumot, mert ez az Isten ereje.
Szentgyörgyi László: a reformáció nem nosztalgia, hanem hívás
Az esperes kiemelte még, hogy a hit kezdettől végig meghatározza az életünket – nem egyszeri döntésről van szó, hanem folyamatáról. „A reformáció is ilyen folyamat volt: nem egyszeri pillanat, hanem hosszú, fájdalmas, mégis életadó mozdulat. Az a felismerés, hogy Istenhez nem lehet rövidebb úton eljutni, mint a hit útján. És ez ma is igaz. A reformáció nem nosztalgia, hanem hívás: reformálódni újra és újra, visszatérni az evangéliumhoz” – húzta alá Szentgyörgyi László, aki így zárta prédikációját: a reformáció lényege nem dicső múlt, hanem reményteljes jelen. És talán éppen erre van a legnagyobb szükségünk ma:
hogy újra elhiggyük, az igaz ember hitből él.
- Az istentisztelet alatt Popráczy Szilvia és Mészáros Béla hitoktatók segítségével játékos formában ismerkedhettek meg a gyermekek a reformáció történetével a gyülekezeti teremben.
Az ünnepi alkalom zárásaként a sárvári evangélikus és református egyházak képviselői Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel együtt megkoszorúzták Sylvester János bibliafordító, tanító szobrát, ahol Pethő Attila evangélikus lelkész szólt az egybegyűltekhez. Magyari István prédikátort idézte:
ha valaki igazán tudni akarja, hogy mit történik a világban, akkor annak a forrását kell megkeresni, így van ez a reformációval is, az sem valami újat, látványosat akar, hanem a legtisztább forrást, az evangéliumot akarja újra és újra megtalálni.
Reformáció emléknapja Sárváron 2025Fotók: Benkő Sándor
