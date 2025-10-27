Szentgyörgyi László esperes: A reformáció nem nosztalgia, hanem hívás

A sárvári evangélikus templomban a híveket Pethő Attila és Pethő – Udvardi Andrea evangélikus lelkészek köszöntötték, akik között Sárvár Város Önkormányzata képviseletében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is helyet foglalt, majd a Kortárs Keresztény Kórus éneke töltötte meg a templomot a reformáció emléknapja alkalmából szervezett közös ünnepi istentiszteleten.

Reformáció napja: Pethő-Udvardi Andrea, Szentgyörgyi László, Pethő Attila, Horváth Zsolt felügyelő, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Dohi Zsolt gondnok a Sylvester szobor előtt

Fotó: Benkő Sándor

A reformáció ébresztő kiáltás a gyülekezetnek: térjetek vissza az evangéliumhoz!

Szentgyörgyi László, az Őrségi Református Egyházmegye esperese, sárvári református lelkész hirdetett igét.

„A reformációról sokszor úgy beszélünk, mint egy történelmi eseményről: 1517. október 31-én Luther kiszögezi a 95 tételt, és elindul valami, ami megváltoztatja Európát. A wittenbergi kapu mellett említjük Kálvin tollát, Sylvester nyomdáját, később a gályákat Buccari és Nápoly kikötőiből.

Visszatekintünk, az emlékeink egyre inkább tárgyiasulnak – helyszínek, emléktáblák, szobrok, emlékművek - és közben zárójelbe kerül, hogy a reformáció nemcsak egy régi történet, hanem Isten mai cselekvése. Nem egy ünnepi dátum a naptárban, hanem ébresztő kiáltás a gyülekezetnek: Térjetek vissza az evangéliumhoz! Engedjétek, hogy Isten Lelke újítsa meg az életeteket!” – mondta az esperes, aki Pál apostol - különösen időszerű – szavait idézte:

Nem szégyellem az evangéliumot.

Szentgyörgyi László kifejtette ezt a gondolatot: a mai ember sok mindent nem szégyell – de az evangéliumot gyakran igen.

A 21. századi ember nem szereti a gyengeséget, a törékenységet, a keresztről szóló igehirdetés nem trendi, nem PR-kompatibilis, mégis ez az egyetlen üzenet, amely életre vezet. Ezért is olyan időszerű Pál kijelentése.

A reformáció idején is hasonló helyzet volt: az egyházban az evangélium szép lassan háttérbe szorult a teljesítmény, a szabályok és az intézményi biztonság mögött. Luther nem új vallást talált ki, csak újra kimondta Pál szavait: nem szégyellem az evangéliumot, mert ez az Isten ereje.

Szentgyörgyi László: a reformáció nem nosztalgia, hanem hívás

Az esperes kiemelte még, hogy a hit kezdettől végig meghatározza az életünket – nem egyszeri döntésről van szó, hanem folyamatáról. „A reformáció is ilyen folyamat volt: nem egyszeri pillanat, hanem hosszú, fájdalmas, mégis életadó mozdulat. Az a felismerés, hogy Istenhez nem lehet rövidebb úton eljutni, mint a hit útján. És ez ma is igaz. A reformáció nem nosztalgia, hanem hívás: reformálódni újra és újra, visszatérni az evangéliumhoz” – húzta alá Szentgyörgyi László, aki így zárta prédikációját: a reformáció lényege nem dicső múlt, hanem reményteljes jelen. És talán éppen erre van a legnagyobb szükségünk ma: